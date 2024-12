Hell Boxing Kings ide ďalej v súbojoch, tentokrát s vystúpením AK26

(Zdroj: HELL)

V úvodnom zápase si český influencer Jan "Jenis" Svěcený zabezpečil rozhodujúce prerušenie v 2. kole proti Srbovi Filipovi Djukičovi a vybojoval si miesto v semifinále. Svěcený, známy svojím prístupom, predviedol výnimočnú formu. Djukičov vstup v sprievode jeho starej mamy zanechal dav v slzách. Zatiaľ čo jeho nepredvídateľná povaha si vyslúžila potlesk, Svěceného technická a vytrvalostná prevaha nakoniec zvíťazila. Bulharský bojovník Božidar Džurov zvíťazil nad Rumunom Samuelom Romanom v bitke plnej neúprosnej akcie. Džurovove vypočítavé údery a dynamická práca nôh mu zabezpečili miesto v semifinále turnaja s dotáciou 100 000 dolárov. Romanovo agresívne tempo bolo výzvou pre Džurova, ale Bulharova húževnatosť a presnosť ho nakoniec priviedli k víťazstvu. V súboji v ťažkej váhe triumfálne debutoval český powerlifter a fitness influencer Immanuel Adenubi , ktorý porazil Bulhara Adriana Zurkova vo veľkom štýle. Adenubiho sila a strategické využitie jeho impozantnej postavy premohli Zurkova, certifikovaného pilota lietadla známeho tým, že posúva svoje fyzické hranice.

V ľahkej váhe si maďarský zázrak Levente Oláh pripísal ťažko vybojované bodové víťazstvo nad Srbom Veljkom Gligoričom. Vo veku iba 19 rokov, Oláh preukázal vyrovnanosť a zručnosť na svoj vek, pričom využil svoje rozsiahle amatérske skúsenosti na kontrolu zápasu. Gligoric, technik v ringu, tlačil Oláha za hranice svojich možností, ale Maďarova presnosť a psychická odolnosť sa ukázali ako rozhodujúce. Chorvát Fran Hodak sa stretol so slovenským boxerom Petrom Weissom. Hodak, vysoký viac ako dva metre, efektívne využil svoju výhodu dosahu a zaznamenal víťazstvo. Weiss, ktorý sa vrátil z náročného zotavovania, podal temperamentný výkon. V jednom z najočakávanejších súbojov večera sa maďarská hviezda Levente Gémes stretla s gréckym bojovníkom Theocharisom Tsaousidisom v bitke o silu a presnosť. Gémes, známy ako "El Zorro", podal pôsobivý výkon a po štyroch intenzívnych kolách si pripísal víťazstvo. Jeho silné údery a neúnavné sústredenie umlčali akékoľvek pochybnosti a fanúšikovia netrpezlivo očakávajú jeho ďalší zápas. Večer sa skončil zápasom celebrít, keď sa maďarská Mazsi Berki stretla s rumunskou speváčkou Giuliou Anghelescu v ženskej divízii. Berki, matka a podnikateľka, predviedla svoju konkurenčnú výhodu v prvom kole. Anghelescu utrpela úder, po ktorom nebola schopná pokračovať.

HELL Boxing Kings opäť dokázal, že je viac ako boxerskou udalosťou. Vystúpenie AK26 rozžiarilo arénu a spojilo hudbu a šport do oslavy talentu a zábavy. Ďalšia bojová noc, ktorá je naplánovaná na 8. decembra, sľubuje ešte viac vzrušenia s ďalšími zápasmi a vystúpeniami celebrít, vrátane návštevy špeciálneho hosťa ikonického rappera KKevina.

Fanúšikovia sa môžu tešiť na to, že v ringu opäť uvidia známe tváre, ktoré budú bojovať v znamení značky HELL, čiže pekelne. Čech Novák sa stretne so Slovákom Bónom, bulharská modelka Zlatka Dimitrova nastúpi proti neúnavnej českej influencerke Denisi Valovej. S dominantnou silou príde Chorvát Car, ktorý vstúpi do ringu proti českému powerlifterovi Immanuelovi Adenubimu. Okrem toho sa azerbajdžanský technický špecialista Tayfur Aliyev stretne s maďarským zázrakom Róbertom Csikim, zatiaľ čo maďarská vychádzajúca hviezda Levente Kiss bude čeliť Istvánovi "Hammer" Bernáthovi. Nakoniec, zbožňovaný maďarský zabávač Istenes Bence otestuje svoju odvahu proti slovenskému influencerovi Samuelovi Miškovovi na podujatí, ktoré sľubuje, že sa bude mať na čo pozerať. Nenechajte si ujsť príležitosť byť svedkami revolúcie v boxe. Zabezpečte si vstupenky teraz alebo si nalaďte živý prenos na YouTube a zažite ďalšiu nezabudnuteľnú kapitolu odkiaľkoľvek.

