V Trenčianskom kraji uvažujú nad vstupom investora do nemocníc, riaditeľka bánovskej nemocnice: Pre nás to bola zmena k lepšiemu

Modernizácie sa naplno rozbehli po vstupe spoločnosti AGEL do nemocnice. (Zdroj: AGEL)

Aktuálne je v Trenčianskom kraji v plnom prúde debata o možnej participácii súkromného investora na prevádzkovaní nemocníc v majetku župy. Na jednej strane je tu snaha o efektívnejšie fungovanie, modernizáciu týchto zariadení, a teda lepšiu zdravotnú starostlivosť pre pacienta, na druhej strane prirodzené obavy zo zmien. Riaditeľka a zároveň primárka oddelenia dlhodobo chorých nemocnice v Bánovciach nad Bebravou, do ktorej spoločnosť AGEL manažérsky vstúpila v roku 2014, hovorí, že odvtedy sa veľa vecí zmenilo k lepšiemu.

Bánovská nemocnica v posledných rokoch prešla výraznými modernizáciami, ktoré zlepšili starostlivosť o pacientov a podmienky pre zdravotníkov. Jedným z najdôležitejších prínosov bolo otvorenie moderného CT pracoviska, ktoré začalo fungovať vlani v júni. Vďaka novému prístroju Incisive je pokročilá zobrazovacia metóda priamo na dosah aj pacientom z menšieho regiónu. „Dlhé roky museli pacienti z regiónu dochádzať na CT vyšetrenia do okolitých okresov. Teraz im dokážeme poskytnúť kvalitné vyšetrenie priamo u nás a výrazne tak skrátiť čakacie lehoty,“ vysvetlila primárka Oddelenia dlhodobo chorých a riaditeľka Nemocnice AGEL Bánovce nad Bebravou Mina Bobocká.

Mina Bobocká má vyše 25-ročnú lekársku prax. (Zdroj: TV Doktor)

Ďalšou veľkou zmenou bolo otvorenie pneumologicko-ftizeologickej ambulancie so špičkovými prístrojmi na meranie difúznej kapacity pľúc a bodypletysmografiu. Toto nové vybavenie umožňuje nemocnici poskytovať pacientom rozsiahlejšie a presnejšie diagnostické možnosti pri ochoreniach dýchacieho ústrojenstva. Prístrojové vybavenie na tejto úrovni podľa slov riaditeľky nebýva v bežných pľúcnych ambulanciách štandardom.

Bánovská nemocnica sa tiež zamerala na riešenie pohybových problémov pacientov v rámci nového Centra pre liečbu pohybového aparátu, kde sa pacientom poskytuje komplexná starostlivosť pod jednou strechou. „Dokázali sme zabezpečiť kvalitnú diagnostiku, ambulantné zákroky a moderné terapie na úľavu od bolesti, a to všetko v rámci jedného pracoviska, čo je veľkým prínosom pre pacientov,“ uviedla Bobocká.

Jedným z najnovších prírastkov nemocnice je nanoartroskop, vďaka ktorému sa nemocnica zaradila medzi málo zdravotníckych zariadení na Slovensku, ktoré túto technológiu využívajú. „Nanoartroskopia výrazne skracuje čas diagnostiky. Zatiaľ čo predtým pacienti museli čakať mesiace na magnetickú rezonanciu, teraz im dokážeme poskytnúť diagnostiku a následnú liečbu už v priebehu niekoľkých týždňov,“ povedala. Táto rýchlosť je pre pacientov kľúčová, keďže môžu dostať správnu diagnózu a liečbu bez dlhého čakania.

Nové CT s lekárskym tímom v bánovskej nemocnici. (Zdroj: AGEL)

Modernizácie sa pritom naplno rozbehli po vstupe spoločnosti AGEL do nemocnice. Riaditeľka a zároveň lekárka s vyše 25-ročnou praxou hovorí aj o ďalších benefitoch. „Do skupiny AGEL na Slovensku patrí 18 zdravotníckych zariadení a 6 špecializovaných pracovísk a práve to vnímam ako jeden z najväčších benefitov. Výrazne sa nám rozšírili možnosti spolupráce – či už hovoríme o vzájomnej interakcii zamestnancov, výmene poznatkov medzi vedeniami nemocníc, ale aj zapožičiavaní prístrojového a technického vybavenia. Spoločnosť AGEL poskytuje nemocnici istotu, stabilitu a podporu aj pri náročných byrokratických procesoch, ktorých je v zdravotníctve mnoho. V neposlednom rade stojí za zmienku aj výrazná zmena k lepšiemu z hľadiska rekonštrukcií a investícií, ktoré zlepšujú jednak pracovné prostredie pre zamestnancov, ale aj podmienky pre pacientov,“ zdôraznila Bobocká. Taktiež si váži väčšie možnosti vzdelávania a odborného rastu pre zdravotnícky personál, čo prispieva k lepšej starostlivosti o pacientov.

Obviňovať súkromný sektor za problémy v zdravotníctve podľa nej nie je na mieste. „Môj názor je celkom jednoduchý – nie súkromný sektor, ale celková situácia v zdravotníctve, odliv lekárov a zdravotníkov do zahraničia a v neposlednom rade nízka atraktívnosť práce v menších regiónoch v niektorých prípadoch vyústia až do problémov s poskytovaním zdravotnej starostlivosti. V istých prípadoch sú akékoľvek snahy zbytočné, pokiaľ na Slovensku nie je dostatok lekárov a zdravotníkov, ktorí by sa o pacientov starali,“ vyjadrila sa.

Do budúcnosti sa nemocnica v Bánovciach nad Bebravou chce ďalej sústrediť na rozvoj jednodňovej zdravotnej starostlivosti a rozšíriť služby v oblastiach ortopédie, chirurgie a rehabilitácie. Rovnako sa plánujú ďalšie investície do technického vybavenia a rekonštrukcie priestorov.

