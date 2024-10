Dávate prednosť slovenským šunkám, syrom či jogurtom? V tomto obchode majú najširší výber

Najviac slovenských výrobkov majú v Kauflande (Zdroj: Kaufland)

Spišské párky rozoznáme aj poslepiačky, pri jedení rožkov so smotanovou nátierkou si ihneď spomenieme na detstvo. Známa chuť a slovenský pôvod, aj to sú dôvody, pre ktoré sa nákup domácich potravín vždy oplatí. Ak si radi vyberáte z najširšej ponuky, vyberte sa sem.

Čo je doma, to sa počíta

Naši mäsiari, mliekari či pekári nám už celé roky prinášajú na stôl výrobky so slovenským rodným listom. Aby sa im darilo aj naďalej, potrebujú spoľahlivého partnera pre svoje podnikanie. Viete, ktorý predajca potravín spolupracuje s viac ako 500 dodávateľmi so sídlom na Slovensku a za posledné tri obchodné roky im zaplatil vyše 2,2 miliardy eur? Ak ste tipovali Kaufland, máte pravdu. „S domácimi dodávateľmi dlhodobo spolupracujeme a ich podpora je pre nás natoľko dôležitá, že sa stala prioritou našej obchodnej stratégie,“ vysvetľuje Richard Bendík, riaditeľ nákupu a marketingu v spoločnosti Kaufland Slovenská republika v.o.s. V Kauflande preto nájdete najviac slovenských výrobkov zo všetkých maloobchodných reťazcov u nás. Potvrdil to aj nedávny prieskum Spotrebiteľského panelu prestížnej agentúry GfK – YouGov.*

Oproti výsledkom z minulého roka sa reťazcu dokonca ako jednému z mála podarilo zvýšiť podiel vystavených domácich produktov, aktuálne vedie s počtom až 6 047 vystavení. Svoje absolútne prvenstvo Kaufland obhájil dokonca už ôsmy raz za sebou. „Dokazuje to, že sme v našich plánoch úspešní a že pre slovenských výrobcov sme sa stali férovým a stabilným partnerom. Okrem toho, že dostávajú priestor v našich predajniach, im zároveň pomáhame rásť,“ dodáva Richard Bendík.

Vyrobené z lásky k Slovensku (Zdroj: Kaufland)

Vyrobené z lásky k Slovensku

Ak milujete párky, určite ste už niekedy ochutnali tie od mäsiarov spod Tatier. Pripravujú ich podľa tradičných overených receptúr, aj preto chutia tak, ako kedysi. Mäsokombinát NORD SVIT dodáva do Kauflandu až 30 % svojej produkcie, táto spolupráca trvá od roku 2021. „Keď počas pandémie v našich kamenných predajniach nastal výrazný pokles v predaji čerstvého mäsa, pomohla nám ho vykryť spolupráca s Kauflandom. Na férové obchodné vzťahy s reťazcom nedáme dopustiť a môžeme ich nazvať partnerstvom,“ vysvetľuje Barnabáš Toma, generálny riaditeľ mäsokombinátu.

Už 24 rokov, teda od chvíle, keď Kaufland prišiel prvýkrát na Slovensko, v jeho regáloch nájdete slovenské syry, jogurty, mlieka či maslá z Bánoveckej mliekarne. Odkedy reťazec uviedol na trh vlastnú privátnu značku K- Z lásky k tradícii, jej súčasťou sa stali aj produkty vyrobené v Bánovciach nad Bebravou. Mliekareň tak dáva prácu takmer 300 zamestnancom a zároveň prispieva k tomu, že v Bánovskej kotline, kde sa na tunajších pasienkoch celé storočia choval dobytok, nevymizla poľnohospodárska výroba. „Spolupráca s Kauflandom pomáha zachovávať chov dobytka na okolitých farmách. Tie u nás našli pravidelný odbyt na čerstvé mlieko, a tak poľnohospodári môžu využívať úrodnú oblasť tunajšieho regiónu a zamestnávať desiatky chovateľov,“ hovorí Bohuslav Šiko, riaditeľ pre obchod a marketing.

Už 24 rokov v Kauflande nájdete syry a mliečne výrobky z Bánoviec (Zdroj: Kaufland)

Šanca aj pre malých regionálnych dodávateľov

Spoločnosť CSF má v Bratislave 4 zamestnancov a svojich zákazníkov ponúka produkty s vysokým podielom zveriny. „Ako poľovník a mäsiar som v roku 2021 začal vyrábať špeciality z jeleniny, ktorá patrí k najkvalitnejším druhom mäsa. Vyrábame ich tradičným spôsobom bez použitia aditív, zverina pochádza výlučne zo slovenského lovu,“ zdôrazňuje Miroslav Kuriš, konateľ spoločnosti. Pre malého výrobcu je však náročné dostať svoj tovar k zákazníkom. „S ponukou na spoluprácu som oslovil viaceré reťazce, no Kaufland mi ako jediný dal príležitosť.“ Od júna tohto roka tak môžete nájsť jeleniu klobásu, salámu či párky v desiatich bratislavských Kaufland predajniach.

Možno ste ani netušili, aké poklady vyrábame priamo u nás doma. Za kvalitnými a čerstvými potravinami naozaj nemusíte chodiť ďaleko, stačí zbehnúť do Kauflandu, kde slovenských produktov nájdete zaručene najviac. Ak si pri najbližšom nákupe vložíte do košíka niečo z domácej ponuky, nebudete ľutovať.

* Porovnanie reťazca Kaufland s ostatnými reťazcami na slovenskom maloobchodnom trhu na základe výsledkov prieskumu Spotrebiteľského panelu GfK – YouGov o podiele vystavenia slovenských výrobkov realizovaného v júli 2024.

