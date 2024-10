Čierny cesnak je zázrakom tradičnej medicíny. Spoznajte jeho účinky na vaše zdravie!

(Zdroj: Terézia)

Čierny cesnak sa v posledných rokoch dostáva do popredia vďaka množstvu benefitov pre zdravie. Ale čo to vlastne čierny cesnak je a prečo by sme ho mali zaradiť do našej stravy?

Chutnejší aj účinnejší ako klasický

„Čierny cesnak nie je špeciálny druh cesnaku, ale výsledok špeciálneho procesu fermentácie, ktorý z bežného bieleho cesnaku vytvára čiernu, mäkkú a sladkastú pochúťku bez typickej cesnakovej chute a pachu. Tento proces prebieha pri nízkych teplotách (60–80 °C) a vysokej vlhkosti po dobu niekoľkých týždňov. Počas fermentácie sa chuť cesnaku zjemní, získava sladkastú príchuť podobnú balsamikovému octu alebo sušeným slivkám. Tento proces tiež zmení farbu strúčikov na tmavočiernu a výrazne zvýši obsah antioxidantov,“ vysvetľuje pozadie netypickej potraviny PharmDr. Anna Jauschová z TRIO Lekáreň Liberi.

Hlavné benefity čierneho cesnaku

Čierny cesnak má niekoľko významných zdravotných benefitov. Vďaka procesu fermentácie je bohatý na antioxidanty, vitamíny a ďalšie látky, ktoré môžu výrazne prispieť k lepšiemu zdraviu.

1. Silný antioxidant

Čierny cesnak obsahuje vysoké množstvo antioxidantov, ktoré pomáhajú chrániť bunky pred poškodením voľnými radikálmi. Antioxidanty sú dôležité pre boj proti zápalom, ktoré môžu prispievať k vzniku chronických ochorení, ako sú kardiovaskulárne choroby alebo rakovina.

2. Podpora zdravého srdca

Čierny cesnak pomáha znižovať hladinu cholesterolu a krvný tlak, čo je kľúčové pre zdravie srdca. Pravidelná konzumácia čierneho cesnaku môže zlepšiť zdravie ciev, podporiť cirkuláciu krvi a znížiť riziko srdcových ochorení.

3. Podpora imunity a vitality

Čierny cesnak je prírodným posilňovačom imunity. Vďaka vysokému obsahu bioaktívnych zlúčenín, ako sú alicín a S-alylcysteín, stimuluje imunitný systém a zvyšuje jeho schopnosť bojovať proti infekciám. Tieto látky pomáhajú aktivovať imunitné bunky, čo zvyšuje odolnosť organizmu voči baktériám a vírusom. Čierny cesnak tiež podporuje celkovú vitalitu tým, že zlepšuje energetický metabolizmus a bojuje proti únave.

4. Pozitívny vplyv na celkovú pohodu

„Pravidelná konzumácia čierneho cesnaku môže mať pozitívny vplyv na to, ako sa celkovo cítime. Je známe, že antioxidanty pomáhajú znižovať stres a zápaly, ktoré môžu negatívne ovplyvňovať mozgové funkcie,“ objasňuje farmaceutka. Čierny cesnak tiež pomáha podporovať lepší spánok, čím prispieva k celkovej pohode. Navyše, jeho vplyv na zlepšenie krvného obehu zabezpečuje lepšie okysličenie mozgu, čo môže podporiť koncentráciu, pamäť a celkovú kognitívnu funkciu.

Pohodlná a účinná forma

Ak by ste chceli získať všetky benefity čierneho cesnaku, nemusíte denne jesť veľké množstvo strúčikov. K dispozícii je jednoduchšia a účinnejšia forma – čierny cesnak ako výživový doplnok. Pre lepšiu predstavu: 1 kilogram sušeného fermentovaného čierneho cesnaku zodpovedá 7 kilogramom čerstvého bieleho cesnaku. Jedna kapsula obsahuje 500 mg sušeného čierneho cesnaku, čo zodpovedá približne jednému strúčiku čerstvého cesnaku a poskytuje dostatok bioaktívnych látok pre podporu imunity aj celkového zdravia.

Kapsulová forma má niekoľko výhod:

Nemusíte sa obávať špecifického zápachu a chuti čerstvého cesnaku.

Kapsuly sú ľahko stráviteľné a vhodné na užívanie kedykoľvek počas dňa.

Sú vhodné aj pre tých, ktorí nemajú čas alebo priestor na pravidelnú konzumáciu surového cesnaku.

Tento praktický spôsob vám umožňuje efektívne posilniť imunitu a využiť všetky zdravotné benefity čierneho cesnaku. „Pri výbere výživových doplnkov je vždy vhodné poradiť sa s lekárnikom, ktorý vám pomôže vhodne a správne vybrať a odporučí správne užívanie,“ radí na záver Anna Jauschová.

