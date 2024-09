Predĺžiť si leto je vždy dobrý nápad

(Zdroj: ENSANA)

Zapotili ste sa? Nečudujeme sa! Ono sa zdá, že je to lážo-plážo, ale začiatok nového školského roka dá zabrať. Zacnelo sa vám už v jeho úvode po prázdninách?

Úderom posledného augusta zvyčajne bývalo po lete. Vybavené, sandále odložiť a nacvičovať každé ráno, čo si dať na seba. Začiatok tohto školského roka je iný. Teploty šplhajúce sa k veľkorysým letným hodnotám otvorili nový školský rok. Predpoveď počasia dokonca vyzerá veľmi priaznivo až prázdninovo aj na celý september.

Keď sa vám ešte nechce lúčiť s letom a radi by ste si s rodinou dopriali po rušnom lete oddych na Slovensku, nezaváhajte a využite pokojnejšie obdobie na veselú rodinnú dovolenku pri vode. Kúpeľný ostrov v Piešťanoch vás pozýva do rodinného hotela Splendid, v ktorom aj v septembri nájdete celodenný štedrý All inclusive.

Vonkajší bazén sa pri aktuálnych teplotách stane vašim druhým domovom a aj v prípade, že by sa to s počasím zvrtlo (čo tak zatiaľ vôbec nevyzerá), užijete si vodu, procedúry a rodinnú pohodu tam, kde je účinok prírodných darov z podzemia v podobe minerálnej vody a liečivého bahna ešte umocnený službami „na povrchu“.

Miesto, kde sa budete radi vracať

Dokonca aj so svojim domácim miláčikom. Zvieratá sú totiž v hoteli Splendid povolené a tak na septembrovú dovolenku nemusíte posielať psíka k babke. Váš štvornohý, ale aj vaši dvojnohí miláčikovia určite ocenia príjemný kúpeľný park, v ktorom budú môcť stráviť čas prechádzkami alebo hrami. Ak sa hier bude máliť, stolové hry na požičanie spolu so stolmi na stolný tenis či kartovými stolmi nájdete aj pri vonkajšom bazéne. Keď dostanete chuť zahrať si stolný futbal alebo biliard, aj to sa vám v hoteli Splendid podarí.

Tak, ako počas letnej sezóny si budete môcť vybrať niečo „pod zub“ aj vonku a neodídete ani s prázdnym pohárom. Lokálne víno a pivo si budete môcť v rámci All inclusive dopriať v čase obeda a večere, rovnako tak čapované nealko nápoje. Kávičku, vodu a džúsy budete mať k dispozícii počas celého dňa. V čistých, priestranných izbách s veľkým balkónom nájdete príjemný komfort zodpovedajúci 3*, ktoré hotel Splendid má.

Oteckovia ale aj aktívne mamičky určite využijú bezplatný a neobmedzený vstup do fitness centra a pre svoje zdravie môžete niečo urobiť aj vďaka pitnej kúre. Piešťanskú vodu priamo z na pitie určeného prameňa tak necháte na seba pôsobiť nielen z vonku ale aj z vnútra. Všetky kúpeľné procedúry, ktoré sú súčasťou hotelovej ponuky Splendidu budete môcť na základe rezervácie pobytu využiť s 15 % zľavou. Zľavu získate aj v prípade, že si svoj pobyt rezervujete s minimálne 7-dňovým predstihom. Všetky informácie o aktuálnych zľavách nájdete na stránke www.ensanahotels.com.

Na stránke tiež nájdete vždy aktuálny program, vďaka ktorému pookreje aj vaša myseľ. Dokonale oddýchnutí, vykúpaní a „vyprocedúrovaní“ si v septembri nezabudnite pozrieť výstavu fotografií Alfonsa Muchu priamo na Kúpeľnom ostrove – umelec sa tam rád vracal a dokonca tam vznikli skice jeho monumentálneho diela Slovanská epopeja. Z vďaky za uzdravenie svojej dcéry daroval Kúpeľnému ostrovu na mieru vyrobený originál obrazu, ktorý si môžete ísť pozrieť na priečelie vstupu do reštaurácie krásneho secesného hotela Thermia Palace. O kultúru na Kúpeľnom ostrove a tiež v Piešťanoch nebudete mať v septembri vôbec núdzu – podrobný prehľad podujatí nájdete na stránke www.ensanahotels.com v sekcii Aktivity. Ako ochutnávku spomenieme koncert skupiny Samo Tomeček & Milujem Slovensko Band, medzinárodný filmový festival Cinematik. Už viete, kde strávite jeden zo septembrových víkendov? Keď stále váhate, hotel Splendid na Kúpeľnom ostrove v Piešťanoch by vás mohol presvedčiť.

