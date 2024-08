Janka Kovalčíková a Marko Damian. Viete čo majú títo dvaja spoločné?

(Zdroj: Peugeot Slovensko)

Aj keď ich bežný deň vyzerá úplne inak, predsa len majú jedno spoločné. Obaja totiž denne sadajú za volant svojho štýlového auta – Peugeot 408.

Práve ním nás Janka ráno odvezie na nahrávanie Mimózy. To nie je len letný drink, ale aj názov jej úspešného podcastu. No tým sa Jankin rušný deň len začína. Motor jej štyristo-osmičky nestihne ani vychladnúť a už mieri na náročnú hodinu tanca s Dominikom Cipárom. No a aká je jej ďalšia obľúbená činnosť by ste asi neuhádli. Janka sa totiž vyžíva v zálohovaní plastových obalov. Jej PEUGEOT so svojím batožinovým priestorom poskytuje dosť miesta aj na takéto prospešné ekohobby. Poslednou a nesmierne zaujímavou zastávkou je zákulisie Slovenského národného divadla, kde sa Janka pripravuje na večerné predstavenie. Čo všetko s tým súvisí, uvidíte vo videu One Day With s Jankou Kovalčíkovou.

Jeden deň s Markom Damianom? To je úplne iný príbeh. Marko v rannom šere naštartuje svoj PEUGEOT a odvezie sa na tréning. Ako dieťa hrával futbal v skromných podmienkach a lopta ho sprevádza doteraz. Po raňajkách sa nezavrie do štúdia alebo skúšobne, ako by ste možno čakali. Ako pokojné miesto plné inšpirácie mu často slúži interiér jeho štyristoosmičky, kde môže nerušene písať nové texty na nové beaty a premieňať ich na unikátne skladby, ktorými si získava čoraz viac fanúšikov. Aj vy môžete byť aspoň na chvíľku jeho súčasťou v najnovšom diele One Day with s Markom Damianom.

Ak si chcete pozrieť aj ďalšie doteraz natočené diely originálneho online seriálu One Day With, sledujte sociálne siete peugeotslovensko a neujde vám nič podstatné.

