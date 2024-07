Užívajte si leto bez starostí. Toto sú tipy na správne cestovné poistenie

(Zdroj: Shutterstock)

Patrí medzi najužitočnejšie druhy poistenia, je mimoriadne obľúbené, no často naň zabúdame alebo sa na ňom snažíme ušetriť.

Chráňte sa pred nečakanými rizikami na dovolenke s kvalitným poistením

Cestovné poistenie vám však môže zachrániť rodinný rozpočet v mnohých situáciách. Cestovanie do zahraničia je vzrušujúce, no prináša aj rôzne riziká. Náhle choroby, úrazy, strata batožiny alebo poškodenie prenajatého auta či skútra môžu pokaziť dovolenku a navyše vás vyjdú draho. Poisťovňa Generali myslí na všetky možné dovolenkové scenáre a aj preto rozširuje svoju ponuku o ďalšiu novinku. Pripoistenie spoluúčasti na prenajatý dopravný prostriedok vám ponúka krytie až do sumy 1 000 eur na jednu poistnú udalosť. Prinášame vám niekoľko užitočných rád, ako si vybrať to najlepšie poistenie pre vašu dovolenku.

ZÁKLADOM JE SPRÁVNY VÝBER

Prvým krokom je zvážiť vaše individuálne potreby. Ak idete na rodinnú dovolenku, vyberte si poistenie, ktoré ochráni všetkých členov rodiny pri plánovaných aktivitách. Pri výbere by ste mali zvážiť aj obdobie krytia. Ak cestujete iba počas letnej sezóny, jednorazové cestovné poistenie od Generali je pre vás ideálnou voľbou. Ak, naopak, patríte k rodinám, ktoré cestujú častejšie, výhodnejšie je pre vás ročné cestovné poistenie.

Skutočnosť, že cestovné poistenie šetrí finančný rozpočet, potvrdzujú aj údaje z poisťovne Generali. V minulom roku klienti tejto poisťovne nahlásili viac ako 12 000 poistných udalostí z cestovného poistenia v celkovej hodnote 9 970 000 eur. Priemerná poistná udalosť tak vychádza na 826 eur, čo je možné porovnať s priemernými nákladmi, ktoré Slováci vynaložili minulý rok na letnú dovolenku pre jednu osobu. Najškodovejším mesiacom minulého roka bol júl, pričom počas letných mesiacov (jún, júl, august) klienti nahlásili viac ako 37 percent zo všetkých poistných udalostí z cestovného poistenia počas celého roka.

MYSLITE NA KRYTIE LIEČEBNÝCH NÁKLADOV

Uistite sa, že vaše poistenie zahŕňa dostatočné krytie liečebných nákladov vrátane hospitalizácie, liekov a prevozu domov. Neočakávané zdravotné problémy môžu byť v zahraničí veľmi nákladné, preto je dôležité mať istotu, že ste dostatočne finančne chránení. Približne polovica všetkých nahlásených škôd z cestovného poistenia súvisí s ochoreniami alebo úrazmi.

Najčastejšie ochorenia, ktoré hradí poisťovňa Generali z poistenia liečebných nákladov, sú rôzne hnačkové ochorenia, infekcie dýchacích ciest a vírusové ochorenia, ale aj srdcové kolapsy a zlyhania. Medzi časté úrazy patria vyvrtnutia členkov, narazenie prstov rúk či zlomeniny horných a dolných končatín, ku ktorým najčastejšie dochádza pri rekreačných športoch. Uzatvorené cestovné poistenie mal počas okružnej plavby v Chorvátsku klient Generali, ktorý si spôsobil úraz pri zoskoku z lode tak, že narazil hlavou na skalu, ktorú si predtým pod hladinou nevšimol. Následkom úrazu utrpel muž aj trvalé následky, ktoré mu boli hradené práve z úrazového poistenia.

Poisťovňa tiež uvádza, že priemerné náklady na lekárske ošetrenie pri ochorení sa pohybujú okolo 650 eur, pri úraze môžete očakávať účet v priemere vo výške 1 600 eur. Cestovné poistenie sa teda rozhodne neoplatí podceniť. Nezabúdajte, že mať európsky preukaz z vašej zdravotnej poisťovne nestačí: „Európsky preukaz zdravotného poistenia EHIC vás kryje iba v niektorých európskych krajinách a iba v štátnych zariadeniach. Nekryje náklady na ošetrenie u súkromných lekárov, náklady na prevoz do vlasti, neposkytuje asistenčné služby a vôbec nerieši právne služby. Pritom práve tieto položky sú pri poistnej udalosti najvyššie,“ upozorňuje Eva Štefančínová, produktová manažérka cestovného poistenia z poisťovne Generali.

Príbehov, ktoré poukazujú na dôležitosť krytia liečebných nákladov, má poisťovňa mnoho. Napríklad v USA dostala ich klientka cievnu mozgovú príhodu. Museli ju ihneď hospitalizovať priamo v americkej nemocnici a následne potom ju mohli previezť na Slovensko. Celkové náklady poistnej udalosti sa vyšplhali takmer na 190-tisíc eur.

BATOŽINA NEPRIŠLA

Ak si vezmete so sebou drahšiu elektroniku alebo cennosti, nezabudnite na poistenie batožiny. Generali uviedla, že v roku 2023 nahlásili ich klienti až 1 200 poistných udalostí z cestovného poistenia v súvislosti s batožinou, pričom vyše 40 percent z nich sa udialo práve počas letných mesiacov. Preto ponúka krytie, ktoré zahŕňa poškodenie, zničenie, odcudzenie, ale aj stratu batožiny leteckou spoločnosťou, ako aj jej neskoré dodanie. Batožinu si môžete poistiť až do výšky 4 000 eur, pričom poistenie sa vzťahuje aj na hodnotné veci, ako sú hodinky, šperky či športové náradie alebo technické veci. „Ak klient okrem batožiny prišiel aj o svoje doklady, z poistenia batožiny má nárok na preplatenie nákladov na zaobstaranie náhradných cestovných dokladov, ale aj na dopravu poisteného do miesta najbližšieho zastupiteľstva Slovenskej republiky, ktoré poistenému vystaví náhradný cestovný doklad,“ vysvetľuje Eva Štefančínová.

Poistenie batožiny vám pomôže aj v prípade oneskoreného doručenia do dovolenkovej destinácie. Zabezpečí preplatenie nákupu nevyhnutného oblečenia a toaletných potrieb, ktoré potrebujete do momentu, než vám ju doručia.

VLASTNÉ AUTO VS. PRENAJATÉ AUTO

Ak si na dovolenke radi požičiavate auto, skúter alebo elektrobicykel, horúca novinka od Generali, pripoistenie spoluúčasti na požičanú vec, je pre vás to pravé. Chráni vás pred nečakanými výdavkami, ktoré by vám mohla požičovňa účtovať v prípade neúmyselného poškodenia prenajatého dopravného prostriedku. „Touto novinkou sme sa rozhodli rozšíriť a zlepšiť našu ponuku v krátkodobom cestovnom poistní na jednu cestu a prispôsobiť ju aktuálnym potrebám a požiadavkám našich klientov. Požičať si auto, skúter či elektrokolobežku v zahraničí znie ako perfektný nápad pri objavovaní nových miest. Málokto si však uvedomí, že poškodenie požičaného dopravného prostriedku môže vyjsť draho, aj keď ho má požičovňa poistený vo svojej poisťovni. Poistenie prenajatého dopravného prostriedku obvykle obsahuje spoluúčasť, ktorú by ste museli uhradiť v prípade, ak ho poškodíte. Táto suma môže byť aj vo výške stoviek či tisíc eur,“ hovorí Eva Štefančínová.

Pripoistenie kryje bicykel, elektrobicykel, elektrokolobežku, auto, karavan, motorku, plachetnicu do 20 metrov, vodný skúter a motorový čln do 300HP, dokonca aj hausbót. Vzťahuje sa na všetky osoby uvedené v poistnej zmluve až do výšky 1 000 eur. Pripoistenie je dostupné ku krátkodobému cestovnému poisteniu na jednu cestu a pri výbere si môžete zvoliť územnú platnosť, na ktorú sa bude vzťahovať – Európa alebo svet.

Ak plánujete dovolenku vlastným autom, ani tu nezabudnite na vhodné poistenie. Asistencia k motorovému vozidlu je kľúčovou súčasťou vašej cestovnej výbavy. Asistencia k motorovému vozidlu PREMIUM od Generali je súčasťou cestovného poistenia a je ideálnym spoločníkom pre dovolenkárov, ktorí preferujú cestovanie vlastným autom. Zahŕňa technickú pomoc pri poruche vozidla, pokrytie nákladov na náhradné ubytovanie, dopravu a repatriáciu poškodeného vozidla späť domov či jeho vyzdvihnutie v prípade núdze až do výšky 2 000 eur.

ZMENA PLÁNOV

Detailné plánovanie dovolenky je skvelé, ale nečakané udalosti dokážu všetko zmeniť. Približne každá tretia poistná udalosť z cestovného poistenia v Generali v minulom roku nastala z poistenia stornopoplatkov. Vo viac ako 90 percentách týchto prípadov poistení klienti nenastúpili na cestu zo zdravotných alebo iných dôvodov. „Poistenie stornopoplatkov kryje náklady na zrušenie dovolenky, ak na ňu nemôžete nastúpiť a musíte dovolenku zrušiť z dôvodov, ako je napríklad náhle ťažké ochorenie alebo úraz, ťažké komplikácie v tehotenstve, strata zamestnania, súdne predvolanie, žiadosť o rozvod, krádež cestovných dokladov, náhle ťažké ochorenie alebo smrť rodinného príslušníka či rozsiahla škoda na majetku, ktorá nastala tesne pred odchodom následkom živelnej udalosti,“ vymenúva Eva Štefančínová.

Toto poistenie preplatí aj poplatky za ubytovanie, ktoré klient vopred zaplatil, a to až do výšky dohodnutého poistného krytia. Nárok na preplatenie nákladov máte nielen vy osobne, ale aj spolupoistení rodinní príslušníci a tri ďalšie spolupoistené osoby, ktorých si môžete do zmluvy nahlásiť.

POMOC NA DOSAH RUKY

Nečakaná udalosť ako úraz, choroba alebo iné problémy sa môžu v cudzine vyskytnúť kedykoľvek. V takejto situácii odporúčame zavolať asistenčné služby. Sú pre vás k dispozícii 24/7 v slovenskom a českom jazyku. Kontakt dostanete automaticky na asistenčnej kartičke, kde máte uvedené aj číslo poistnej zmluvy. Kartička je k dispozícii aj elektronicky, aby ste ju mali vždy poruke vo svojom smartfóne.

Asistenčné služby vám odporučia lekársku starostlivosť, dohodnú termín vyšetrenia a v niektorých zdravotníckych zariadeniach zabezpečia priamu úhradu nákladov. V naliehavých situáciách zorganizujú transport ambulantným lietadlom alebo návrat domov s lekárskym tímom. Pomôžu aj pri strate cestovných dokladov, poskytnú právnu pomoc a zabezpečia veterinárnu starostlivosť pre vášho miláčika.

Nech sa už počas leta vyberiete za oddychom kamkoľvek, nezabudnite si vopred uzatvoriť kvalitné cestovné poistenie od poisťovne Generali. Urobiť tak môžete osobne na pobočke, telefonicky na čísle 02/38 11 11 16 alebo jednoducho online na www.generali.sk.

