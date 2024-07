Chcete vyhrať výlet do Hollywoodu? Nikdy to nebolo jednoduchšie!

(Zdroj: Pivovar Staropramen )

Pivovar Staropramen už dlhú dobu prináša svojim priaznivcom kvalitné pivo s tradíciou a príbehom. Rovnako ako hollywoodska hviezda, ktorej herecké kvality obdivujeme už roky. Prepojenie, ktoré rozhodlo, že tvárou globálnej kampane značky sa stal práve on. Veď presvedčte sa sami.

Značka Staropramen sa aj vďaka tomuto spojeniu rozhodla, že hlavnou cenou v súťaži, ktorá práve prebieha a viac sa o nej dozviete na stránkach www.vyletdohollywoodu.sk, bude práve výlet pre 2 osoby do Hollywoodu. Stačí pritom málo. Do súťaže sa zapojíte, keď si zakúpite 2 produkty z bohatého a kvalitného sortimentu značky a zaregistrujete sa na stránke. Okrem výletu do Hollywoodu sa súťaží aj o ďalšie skvelé ceny. Samozrejme dôležitou podmienkou je vek nad 18 rokov.

(Zdroj: Staropramen)

Pre tých, ktorí ešte nie sú rozhodnutí tu máme zopár tipov a faktov, ktoré vás určite navnadia.

Vedeli ste, že prvá budova v Hollywoode bola postavená už v roku 1853? Pražský pivovar Staropramen začal vyrábať pivo od roku 1869, takže sú skoro rovesníci.

Známy nápis HOLLYWOOD je 14 metrov vysoký a 110 metrov dlhý a bol postavený v roku 1923. Najlepšie sa vyníma na fotografii, ktorú urobíte z Lake Hollywood Parku.

Hollywood Walk of Fame alebo Chodník slávy, je viac ako 5,6 km dlhý. Čiže sa poriadne nachodíte. Je posiaty hviezdami nielen hercov, ale aj filmárov, producentov. Každá hviezda na ňom je vyrobená z bodkovanej zmesi brúseného betónu s ružovým mramorom, orámovaná bronzom a vložená do čierneho štvorca. Vo hviezde je z bronzu vyrobený nápis s menom honorovanej osobnosti. Pod menom je kruhový bronzový emblém, znázorňujúci kategóriu, v ktorej osobnosť získala svoju hviezdu.

Pre tých, ktorí stále váhajú máme informáciu, že súťaž trvá už len do 31.7.2024. Na zdravie!

Určené pre osoby staršie ako 18 rokov. Pite zodpovedne, ďakujeme.

