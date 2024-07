Vonkajší nábytok: Od funkčnosti a pohodlia k harmónii a modularite

(Zdroj: XXXLutz )

Prírodné a moderné materiály

Tradičné prírodné materiály ako je prútie, ratan alebo teak, sú odolné a žiadané vďaka svojmu prírodnému vzhľadu a udržateľnosti. Na vzostupe je však aj kov a betón, a rovnako ako minulý rok je v oblasti sedacieho nábytku stále trendom výplet z lana na kovovej konštrukcii. Kovové a betónové prvky sa tiež kombinujú s drevom a textilom v neutrálnych tónoch, čo vytvára harmonické a moderné prostredie. S dobre zvolenými vankúšmi je nábytok dokonale funkčný, ľahko umývateľný a pohodlný.

Výrazné farby a vzory

Zatiaľ čo neutrálne farby ako béžová a sivá stále dominujú, rok 2024 priniesol do vonkajšieho dizajnu aj hravé farby. Ak by ste čakali, že sa ponesie na vlne farby roka Peach Fuzz, budete prekvapení. Objavujú sa odvážne odtiene modrej, zelenej alebo teplej oranžovej, ktoré oživia vonkajšie priestory a dodajú im dynamiku - či už v podobe vzorovaných vankúšov, prikrývok alebo kobercov. Odolné a funkčné tkaniny sú navrhnuté tak, aby odolali prírodným živlom. V daždi nenasiaknu vodou a na slnku nestratia svoju farbu. Ak je váš rozpočet obmedzený, no napriek tomu chcete oživiť svoje posedenie na terase alebo balkóne, nemusíte meniť svoj vonkajší nábytok aby ste držali krok s novými trendmi. Zmeňte jeho vzhľad pomocou ľahko vymeniteľných textílií, ako sú vankúše a prikrývky.

Multifunkčnosť a modularita

Aj vo vonkajších priestoroch sa kladie dôraz na flexibilitu. Ak vyžadujete multifunkčnosť a modularitu, budú vám vyhovovať transformovateľné sedacie prvky, ktoré umožnia maximálne využiť priestor a prispôsobiť sa rôznym potrebám a situáciám. Zaujímavým prvkom sú aj závesné hojdačky a kreslá, ktoré môžu byť zavesené zo stropu, alebo stáť na relatívne malej základni.

Daniel Nádaský, XXXLutz – Tipy ako si zariadiť priestrannú terasu a malý balkón

Ako usporiadať nábytok na priestrannej terase

Ak máte to šťastie, že máte priestrannú terasu, máte voľnejšiu ruku pri výbere nábytku na vonkajšie sedenie. Skôr než začnete vyberať konkrétne kusy, nakreslite si plán a určte si v ňom ústredný bod, ktorý celý priestor ukotví. Bude to napríklad pohovka, ktorá bude srdcom terasy a hlavným miestom stretávania sa. V závislosti od účelu terasového nábytku sa môžete rozhodnúť pre symetrické alebo asymetrické usporiadanie. Symetrické pôsobí viac ako formálny obývací priestor. Naopak, asymetrické je nepredvídateľné a ležérnejšie – umožní vám viac sa uvoľniť a poskytuje aj zóny, kam sa môžete uchýliť, keď chcete byť chvíľu sami. V oboch prípadoch myslite na to, ako budú môcť hostia do priestoru vstúpiť a vystúpiť, aby nebol v niektorých oblastiach napríklad ťažšie prístupný.

Veľké otvorené plochy môžu pôsobiť prázdne, preto je dobré rozdeliť ich na niekoľko zdanlivo samostatných funkčných zón, napríklad na stolovanie a večerné posedenie, a každú z nich opticky vymedziť napríklad slnečníkom, kvetináčmi alebo osvetlením. Zdanlivé oddelenie zároveň vytvorí určitý pocit súkromia.

K aždý centimeter lodžie či balkónu využite na maximum

Obyvatelia bytových domov s balkónmi alebo lodžiami často bojujú s obmedzeným priestorom na sedenie. Aj na niekoľkých metroch štvorcových sa však dá so správne zvolenými kusmi nábytku vytvoriť oáza pokoja. Dlhé a úzke plochy si vyžadujú symetrické sedenie. Buďte však opatrní, pretože príliš veľa nábytku rýchlo zaplní priestor a naopak, príliš málo môže pôsobiť riedko a neútulne. Zmerajte si možnú zastavanú plochu tak, aby zostalo stále dosť miesta na prechádzanie. K najdlhšej stene umiestnite pohovku a po jej stranách pridajte odkladacie stolíky a stoličky. Vhodnou voľbou je napríklad tenký konzolový stolík, ktorý zaberá málo miesta a ponúka dostatok úložného priestoru. Na malé a stiesnené balkóny vyberte dve úzke stoličky a vycentrujte ich po stranách malého odkladacieho stolíka. Vyberajte radšej úzky nábytok so štíhlymi nohami, aby podstavec nevytváral zbytočné prekážky a ešte viac nezmenšoval už aj tak skromný priestor.

