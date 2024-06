Päťhviezdičková dovolenka tesne pred sezónou? Prečo nie!

(Zdroj: Thermia Palace)

Sú miesta, na ktorých sa ocitáte v absolútne správnom čase a nálade. Na vašej mentálnej mape príjemných zážitkov sa navždy „rozsvietia“ aj s odkazom „áno, kedykoľvek“ a radi sa na nich vrátite. Spomínate si, kedy ste naposledy mali ten zasnený pohľad, ktorý sprevádzal rozprávanie o tom, kde ste boli, ako sa vám tam páčilo a čo ste tam zažili? Poďte si ho zopakovať! Dovolenku „ako z katalógu“ si užijete aj na Slovensku.

Medzi miesta, do ktorých sa nejde nezaľúbiť patrí 5* luxusný kúpeľný a wellness hotel Thermia Palace na piešťanskom Kúpeľnom ostrove. Hovoríme to s absolútnou vážnosťou. Toto miesto presvedčilo už nejedného skeptika, pragmatika a realistu o tom, že niečo, ako genius loci naozaj existuje, chytá ľudí za srdce a jeho sila vám lokalitu navždy zviaže s pozitívnymi spomienkami. Ako je to možné?

Čas tu plynie pomalšie

Hodinku cesty autom z Bratislavy sa pred vašimi očami rozprestrie zelená oáza, ktorú v náručí drží váh a jeho obtokové rameno. S mestom Piešťany lokalitu kúpeľného ostrova spája najdlhší krytý most na Slovensku – Kolonádový most, po ktorom sa obyvatelia Piešťan radi presúvajú na ostrov pešo či na bicykli. Vy ho neskôr využijete pri prechádzke, z ostrova je to do mesta len na skok- tým skokom myslíme ležérny kúpeľný krok, s ktorým sa rýchlo zžijete. Vráťme sa však na ostrov, na ktorom vyniká prvý a zatiaľ jediný 5* kúpeľný hotel na Slovensku.

Po červenom koberci vstúpite do secesného kráľovstva dekadentnej elegancie a radostnej uvoľnenosti, ktorý sa považuje za vrchol tohto slohu. O názov hotela sa údajne spolovice postaral sám Ľudovít Winter, ktorému k hotelu pasovalo pomenovanie Palace a Thermia k nemu pridala jeho matka. Kúpeľný dom Irma, ktorý je spojený s hotelom Thermia Palace a stojí priamo nad žriedlami geotermálnej vody, nesie svoj názov na pamiatku mena grófky Irmy Erdödyovej, manželky vtedajšieho majiteľa kúpeľov, grófa Erdödyho. Secesné priateľky Irma a Thermia budú počas vášho pobytu hrejivou náručou, pohladením a zhmotnením objatia, ktoré vás učičíka v hektike uponáhľaných dní a bez slov vám pripomenie, že ste na zaslúženej dovolenke.

Rezervujte si pobyt v Thermia Palace pred letom a užívajte si program a všetky výhody dovolenky pred prázdninami.

Z komfortnej, priestrannej a elegantne zariadenej izby s pohodlnou posteľou sa budete presúvať v podstate len na kúpeľné procedúry, do bazéna, nádherného kúpeľného parku a do Grand Restaurant, kde načerpáte sily na ďalšie leňošenie. Ak by vás „chill out“ režim prešiel po dvoch - troch dňoch a zatúžili by ste po nejakej akcii, pozrite si výstavu Alfons Mucha a fotografia. Vedeli ste, že celá jeho umelecká tvorba bola spojená aj s fotografovaním? Ak nie, nenechajte si ujsť jedinečnú príležitosť pozrieť si to na Kúpeľnom ostrove. V prípade, že by sa vám málilo a túžite sa dozvedieť niečo viac o prírodných zdrojoch v Piešťanoch, priamo na ostrove sa to dozviete vďaka prehliadke so zaujímavým výkladom a názvom Bahenná kuchyňa. Stále sa máli? Prierez rozsiahlou históriou kúpeľníctva uvidíte v mestskom Balneologickom múzeu.

V júni na ostrove stihnete aj oslavu secesie - Art Nouveau Festival. V čase od 20 – 23. 6 budete mať unikátnu možnosť zúčastniť sa komentovaných prehliadok, ktoré vás do fascinujúceho obdobia rozmachu, rastu a slobody v umení vtiahnu. V programe tohtoročného Art Nouveau Festivalu sa dozviete, ako sa v období secesie robila reklama na kúpele a vypočujete si množstvo zaujímavých prednášok, vďaka ktorým pochopíte, prečo sa toto obdobie a to, čo v ňom vzniklo považuje za výnimočné. Okrem informácií si zgustne aj váš po umení bažiaci duch, napríklad na prehliadke dobového oblečenia či swingovom workshope alebo koncerte Ondřeja Havelku a Melody Makers. Špeciálnou júlovou udalosťou bude módna prehliadka známeho slovenského návrhára Fera Mikloška – Hot Summer Fashion Show

V júni sa v Piešťanoch koná aj 69. ročník music festivalu Piešťany, ktorý poteší milovníkov kultúry bohatým programom. Výber z neho nájdete na stránke www.ensanahotels.com /sk ale aj na stránke mesta Piešťany.

