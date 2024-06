S last minute zľavami v Hyundai ušetríte tisícky eur

(Zdroj: Hyundai)

Premýšľate nad kúpou nového auta? Nepremeškajte zľavy až do 4 500 eur v Hyundai!

Či už je to dovolenka pri mori alebo výlety do prírody, obľúbeným dopravným prostriedkom za letnými dobrodružstvami je auto. Ak premýšľate nad kúpou nového auta, nepremeškajte skvelé last minute zľavy na modely Hyundai Tucson, Kona, Bayon a i30.

TUCSON so zľavou do 4 500 €

Vedeli ste, že Tucson je najpredávanejším SUV značky Hyundai u nás aj v celej Európe? Má originálny dizajn, bohatú výbavu a ponúka dostatok priestoru pre cestujúcich aj batožinu. Aktuálny dopredaj skladových zásob prináša možnosť získať tento obľúbený model so zľavou až do 4 500 €. Pozrite tu.

(Zdroj: Hyundai)

KONA so zľavou do 3 500 €

Má futuristický dizajn, ale pod kapotou môže ukrývať aj klasický benzínový alebo samonabíjací hybridný pohon. KONA je štýlové SUV, ktoré má kompaktné rozmery, je dostatočne priestranná a pochváliť sa môže najmodernejšími technológiami. Teraz je v ponuke so zľavou do 3 500 €. Pozrite tu.

(Zdroj: Hyundai)

i30 so zľavou do 2 700 €

Kto by nepoznal i30-tku? Ide o dlhodobo najpredávanejší model značky Hyundai na Slovensku. Pri dopredaji skladových zásob si môžete vybrať medzi univerzálnym hatchbackom alebo praktickým kombi s vyše 600-litrovým kufrom. Zľavy na i30 sú až do výšky 2 700 €. Pozrite tu.

(Zdroj: Hyundai)

BAYON so zľavou do 2 000 €

Praktický crossover s benzínovými motormi, mierne vyšším posedom pre pohodlnejšie nastupovanie a vystupovanie a solídnym batožinovým priestorom so základným objemom až 411 litrov. Vo svojej triede jedno z najpriestrannejších áut za rozumnú cenu. Teraz je v ponuke so zvýhodnením do 2 000 €. Pozrite tu.

(Zdroj: Hyundai)

Zľavy len do konca júna

Ak vás niektorý z modelov Hyundai zaujal, nepremeškajte výhodné last minute zľavy. Tie platia na vybrané skladové vozidlá len do konca júna alebo do ich vypredania. Prehľad celej akciovej ponuky nájdete u predajcov alebo na hyundai.sk.

- reklamná správa -