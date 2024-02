Valentínsky FOODIE EVENT v Café OPERA ponúkne neopakovateľný zážitok s jedným z TOP slovenských šéfkuchárov

(Zdroj: foodievent)

Menu, ktoré si Filip pre Vás pripravil špeciálne na tento výnimočný večer je kombináciou surovín, na ktoré bol zvyknutý na svojom predchádzajúcom pôsobisku v Kodani a lokálnych surovín od miestnych farmárov, chovateľov a producentov. Výsledkom budú hry techník, farieb, vôní a chutí, ktoré sa často nezažijú. Toto všetko, v kombinácii s nádherným prostredím café OPERA, krásnou prezentáciou jedál, či alko aj nealko drinkami špeciálne na túto príležitosť sa pre Vás stane zážitkom, na ktorý budete ešte dlho spomínať.

Vstupenky sú dostupné na Tickpo.sk

A takto bude vyzerať menu, ktoré Vás bude čakať v tento výnimočný večer.

Snacks:

Jelení tatarák, vafla

Chrumkavá tortička s hubami, hľuzovka

Gratinovaná ustrica

Chlieb, maslo

Mušľa svätého Jakuba, hnedé maslo, miso ponzu

Raviola s hubami od Drž huby v Bratislave, Lieskovce z Piedmonte, šalvia

Sumec z Budmeríc, pór, citrón, fenikel

Bravčové líčka, syr od Cheesio, kel, Sherry omáčka , hľuzovka

Biela čokoláda, jablko, černice, karamel, limetka

Ak chcete takýto nevšedný zážitok na Valentínsky večer dopriať sebe a svojej polovičke, či známym, tak lístky si ešte stále môžete zakúpiť tu.

Bratislavské foodie eventy – degustačné večere

V auguste minulého roka sa v Bratislave začali konať pravidelné každomesačné degustácie v rôznych reštauráciách. Ide o úplne nový koncept degustácií na miestach, kde si bežne zákazník degustačné menu nedá. Za týmto projektom stojí foodblogger Mišo, ktorého na sociálnych sieťach nájdete pod prezývkou Čiližrút. Keďže ide, minimálne na Slovenské pomery, o niečo úplne nové, tak sme sa ho opýtali pár otázok, ktoré priblížia myšlienku týchto eventov.

Prečo si sa rozhodol začať organizovať Foodie eventy?

Okolo gastra a reštaurácii sa motám cca 19 rokov a som jeho obrovský fanúšik. Okolo roku 2018 som začal s foodblogom zameraným na sprostredkovanie mojich pozitívnych skúseností zo Slovenských aj zahraničných reštaurácii. Slovenské gastro prešlo za posledné roky obrovský kus cesty a naozaj sú už desiatky podnikov, kde je čo ochutnávať. Zoznámil som sa s obrovským množstvom ľudí, ktorí majú najrôznejšie príbehy. A tak som sa minulý rok rozhodol, že spolu s nimi začnem niečo robiť aj ja. A vznikli Foodie eventy, ktorých mám za sebou už 6 s fantastickým ohlasom, čomu sa veľmi teším.

Čo je ich hlavnou myšlienkou?

To čo mi u nás trošku chýba sú degustačné menu v reštauráciách. Ja totiž milujem ochutnávať. Spoznať čo najviac myšlienok daného kuchára. Viem, že ponúkať takéto menu často nie je kapacitne možné a aj náš trh je na to pomerne malý. Tak som si povedal, že to prinesiem ľuďom hladným po zážitkoch takouto formou. A tak sa každý mesiac dohodnem s prevádzkou, ktorej šéfkuchára, či majiteľa by bavilo ukázať svoje umenie takouto formou a bežne to neponúkajú. A vôbec nejde o nič nóbl. Ide o miesta, kde viem, že sa naozaj dobre, poctivo a zaujímavo varí. Čo je podstatné, ide vždy o jedlá vymyslené len pre túto jednu akciu, aby bol zážitok čo najväčší. K jedlám sa vždy párujú vína, alebo iné nápoje aby bol zážitok čo najintenzívnejší. No a ľudia majú potom možnosť si zakúpiť lístky a prísť to so mnou zažiť.

Pre koho sú tieto eventy určené?

Absolútne pre každého. Chodia ľudia od 19 do 70 rokov absolútne najrôznejších profesií a zamerania. Jedny sú znalci vína a vyhľadávači chutí, iný len radi jedia a ďalší chcú skúsiť niečo zaujímavé, či niekoho obdarovať. Je to rôzne, ale vítaný je každý, kto má rád dobrú spoločnosť a jedlo.



