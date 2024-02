Belgickí farmári požadujú primerané ceny za svoje výrobky

Ilustračné foto (Zdroj: TASR/AP Photo/Valentina Petrova)

BRUSEL - Belgickí farmári po dvoch týždňoch protestov vyzvali na "všeobecnú mobilizáciu" v utorok, počas ktorej by mali byť uzavreté prístupové cesty do prístavu Antverpy.

Protest sa má začať o 5.00 h ráno a mal by trvať 24 hodín. Pri dostatočnom počte účastníkov by mohli zablokovať aj prístavy v Gente a Zeebrugge."Veľa farmárov nie je spokojných s tým, čo je na rokovacom stole. Farmári idú do ulíc, pretože chcú zmeny," povedal Wim Moyaert, koordinátor Fóra poľnohospodárov. Spresnil, že farmári zatiaľ nemajú žiadne garancie výkupných cien ani zabezpečenie príjmov.

Frankofónna federácia mladých farmárov (FJA), ktorá minulý týždeň blokovala distribučné centrá supermarketov, oznámila, že zatiaľ nebudú na traktoroch blokovať cesty, aby dali šancu rokovaniam s federálnou vládou o zlepšení podmienok v agrosektore.Farmári z FJA rokovali minulý týždeň aj s belgickou Federáciou obchodu a služieb (Comeos) a predstaviteľmi veľkých maloobchodníkov. Vo viacerých mestách Valónska blokovali distribučné centrá obchodných reťazcov Colruyt, Aldi, Lidl a Intermarché. Podľa denníka Le Soir mladí farmári požadujú krátkodobé vyššie kompenzácie za svoje produkty ako mäso, vajcia a mlieko a trvajú najmä na "ráznych opatreniach" vlády.

Blokády skladov prestali po vzniku pracovnej skupiny ministrov federálnej a regionálnych vlád a zástupcov roľníkov a distribučného sektora.Prvé konzultácie pracovnej skupiny viedli k prísľubom, že farmári budú mať primerané ceny pre svoje výrobky. Denník The Brussels Times uviedol, že od pondelka viaceré supermarkety zvýšili nákupné ceny pre chovateľov hovädzieho dobytka. Sú vyššie o 0,50 eur a kilogram jatočnej hmotnosti, čo je však podľa FJA nedostatočné. Požaduje zvýšenie o 25 %, pričom náklady by mali znášať obchodné reťazce a nie spotrebitelia.Obchodné reťazce tvrdia, že na nákupe v hodnote 100 eur zarobia v priemere jedno euro."Sila našej mobilizácie je bezprecedentná. Budeme pokračovať, ak opatrenia neprinesú agrosektoru rešpekt a dôležitosť, ktoré si zaslúži," uviedol pre médiá predseda FJA Florian Poncelet.