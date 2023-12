Vďaka tejto službe stihnete tohtoročné Vianoce a Nový rok prežiť s rodinou v novom vysnívanom domove

Petra Fodorová, COO skupiny BizPartner Group. (Zdroj: COO)

V rozhovore s Petrou Fodorovou, COO skupiny BizPartner Group, si povieme viac o službe, ktorá vám pomôže uľahčiť cestu k vlastnému bývaniu bez starostí a zdĺhavého čakania na hypotéku.

Môžete nám prezradiť, čo Vás inšpirovalo k vytvoreniu služby "Prenájom s Neskorším Odkúpením"?

Spoločne s partnerom sme v oblasti nehnuteľností a realít aktívni už od roku 2007. Táto služba vznikla, keď sme sa snažili podporiť predaj nehnuteľností v našich developerských projektoch a zároveň uľahčiť cestu k vlastnému bývaniu našim klientom. Bola to doba, kedy získať hypotéku nebolo jednoduché, ceny nehnuteľnosti rástli a záujem bol hlavne o štandardný prenájom. V tomto období vznikla služba “Prenájom s Neskorším Odkúpením”, ktorú sme neskôr rozšírili na územie celého Slovenska, a doteraz ju využili už stovky Slovákov.

To znie veľmi zaujímavo. Ako táto služba funguje?

Je to jednoduché. Klient si nájde nehnuteľnosť, po ktorej túži, my ju za neho kúpime a on má možnosť v nej bývať až do doby, kým ju bude môcť neskôr odkúpiť, a to podľa vopred dohodnutých podmienok. Na začiatok je potrebné uhradiť len nízky rezervačný poplatok, následne je to ako bývať vo vlastnom bez čakania na hypotéku.

Je možné prostredníctvom tejto služby prežiť tohtoročné vianočné sviatky už vo vlastnom?

Áno, proces odkúpenia je veľmi rýchly a môže za určitých podmienok trvať maximálne 2 týždne. Stačí si nájsť nehnuteľnosť a vieme to zariadiť tak, že sa klienti nasťahujú ešte pred Vianocami. Ku každému klientovi pristupujeme individuálne a s maximálnou flexibilitou, aby sme im splnili predstavy o bývaní vo vysnívanom domove v čo najkratšom čase.

Aké sú ďalšie výhody tohto konceptu?

Okrem možnosti bývať ihneď môžu naši klienti nehnuteľnosť podľa svojich predstáv aj rekonštruovať alebo upravovať. Cena, za ktorú ju od nás neskôr odkúpia je zafixovaná, a to aj vtedy, keby jej hodnota na trhu rástla, čo im v budúcnosti môže zvýhodniť situáciu pri žiadaní hypotéky.

Čo by ste na záver odkázali našim čitateľom v tomto sviatočnom období?

Chcela by som všetkým čitateľom popriať krásne a pohodové Vianoce. Nech máte tento čas naplnený láskou, šťastím a pokojom. A ak snívate o vlastnom domove, radi si s vami prejdeme vaše možnosti a pomôžeme vám bývať vo svojom vysnívanom domove už teraz.

