O Modrého anjela zabojuje na Art Film Feste deväť filmov zo štyroch kontinentov

Od roku 2005 dostali ceny v medzinárodnej súťaži hraných filmov Art Film Festu názov Modrý anjel podľa rovnomenného ikonického filmu s Marlene Dietrichovou v hlavnej úlohe. Hlavnú cenu odvtedy získalo 18 filmov zo 16 krajín (v dvoch ročníkoch boli dvaja víťazi ex aequo), naposledy v roku 2021 švédsky film Rozkoš (Pleasure) režisérky Ninje Thynbergovej. V prípade artových filmov je už takmer štandardom, že ide o koprodukcie viacerých krajín a tak 9 filmov, ktoré sa dostali do tohtoročného finálneho výberu, reprezentuje celkovo 13 krajín. Štatisticky najsilnejšie zastúpenie má Francúzsko (4). V zmysle štatútu do súťaže môže byť zaradený prvý, druhý alebo tretí dlhometrážny hraný film režiséra či režisérky vyrobený po 1.1.2022.