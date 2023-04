Viete, že technológie testujú v najtvrdších podmienkach?

„Zameriavame sa na udržateľnosť a kvalitu. Naše tepelné čerpadlá testujeme v tých najtvrdších podmienkach. To znamená, že sú zrejme dostatočne odolné aj v prípade letu do vesmíru.“ Tvrdí to nemecká odborníčka Jenny Brandau.

Od roku 2014 pracuje na oddelení technického plánovania v spoločnosti Vaillant Group. Jej rukami prechádzajú najmodernejšie ekologické riešenia na vykurovanie, prípravu teplej vody i chladenie. „Keď Vaillant testuje, testuje skutočne. Tak prečo čakať? Naše produkty skúšame v extrémoch a sú mimoriadne odolné. Z takých technológií sa budete naozaj dlho tešiť,“ vysvetľuje Jenny.

Udržateľnosť i kvalita

Mimoriadna odolnosť, trvácnosť a spoľahlivosť vykurovacích technológií sú v súčasnosti prvoradými cieľmi odborníkov i výrobcov. Jenny Brandau odporúča spoľahnúť sa na overenú a trvácnu kvalitu tepelných čerpadiel značky Vaillant. Sú trvalo udržateľným riešením, významne prispievajú k zníženiu emisií a zároveň šetria náklady na vykurovanie. Bezplatne generujú až 75 % požadovanej energie – priamo zo vzduchu.

Tieto vlastnosti má tepelné čerpadlo aroTHERM plus typu vzduch/voda (s výkonom od 3 do 12 kW, A+++). Je naplnené prírodným ekologickým chladivom R290 pre zníženie uhlíkovej stopy. To mu umožňuje podať nadpriemerný výkon a zároveň byť extrémne ohľaduplným k životnému prostrediu. Osvedčilo sa v novostavbách v energetickej triede A0 aj pri modernizáciách vykurovania v starších domoch s radiátormi (vďaka vysokej výstupnej teplote). Dá sa nainštalovať už za jeden deň, bez významných stavebných úprav. Ďalšími výhodami sú dizajnové prevedenie a minimálna hlučnosť. Systém pozostáva z tepelného čerpadla, ktoré sa umiestni k vonkajšej stene domu, na strechu garáže či do záhrady. Druhú časť tvorí vnútorná (interiérová) jednotka uniTOWER plus so zabudovaným 185 l zásobníkom teplej vody.

Odolné a spoľahlivé

Výhody domácnostiam prináša aj tepelné čerpadlo s technológiou oddeleného chladivového okruhu, aroTHERM split vzduch/voda (s výkonom od 3 do 12 kW, A++/A+++). Počas chladných mesiacov sa postará o príjemnú teplotu v interiéroch, v lete o chladenie a o teplú vodu po celý rok. Výhodou sú nižšie účty za energiu a menej emisií. Systém sa skladá zo splitového tepelného čerpadla a praktickej interiérovej jednotky uniTOWER Split, ktorej súčasťou je 185 l zásobník teplej vody.

Obidva typy teplených čerpadiel sú vhodné pre novostavby v energetickej triede A0. Dokážu totiž spolupracovať s ďalšími produktami značky Vaillant. Napríklad so solárnym systémom na ohrev vody, riadeným vetraním s rekuperáciou i fotovoltikou. Zároveň patria k najtichším tepelným čerpadlám typu vzduch/voda na trhu. Spolu so systémovým regulátorom a internetovým modulom sa dajú ovládať aj na diaľku cez aplikáciu v smartfóne či tablete.

