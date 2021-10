Kúpy repasovaného IPhonu sa netreba báť

To, že kúpa repasovaného telefónu môže byť v mnohých prípadoch tou ideálnou voľbou, sa ukazuje niekoľko rokov a stále viac ľudí túto možnosť pri kúpe nového zariadenia zvažuje. Na druhej strane je tu však stále neistota, či takýto telefón bude plnohodnotne fungovať. Repasovanie iPhonu odborníkmi je komplexný 52-krokový proces, ktorý zaručí, že telefón, ktorý sa k zákazníkom dostane, bude naozaj kvalitný.

Cesta repasovaného iPhonu začína jeho výkupom

Proces nákupu repasovaného telefónu sa začína pri jeho výkupe. Dať druhú šancu je možné telefónom od modelu iPhone 7 a novším. Na webovej stránke www.swappie.sk stačí vyplniť predajný formulár, ktorý podľa opisu stavu telefónu určí predpokladanú cenu a podľa inštrukcií telefón zaslať prostredníctvom kuriérskej služby do výrobného centra do Helsiniek, kde sa už spomenutým procesom telefón skontroluje a určí sa jeho kúpna cena.

52 krokov, ktoré skontrolujú stav telefónu

V Helsinkách každý prijatý telefón prejde hneď niekoľkými rukami technikov. „Každý telefón má za sebou jedinečnú históriu. Aj my k nim preto pristupujeme jedinečne, vďaka čomu ich vieme repasovať tak, že budú fungovať ako nové,“ vysvetľuje Janne Korpela, Country Manager, New Markets zo Swappie. Tento komplexný proces zahŕňa 52 rôznych úkonov, pri ktorých sa krok po kroku kontroluje osobitne každá z funkcií telefónu – reakcie obrazovky, stav batérie, zvuk reproduktora, funkčnosť mikrofónu či presnosť farieb. Každej z odhalených chýb sa následne dostane osobitnej starostlivosti, oprave či výmene. Všetko to zabezpečuje tím vyškolených odborníkov s rokmi skúseností z mnohých oblastí. Okrem iného tu nájdete napríklad aj niekoľko bývalých hodinárov, ktorí tak uplatnia svoje zručnosti s precíznou ručnou prácou. Výsledkom je dobre fungujúci, kompletne zrekonštruovaný telefón, ktorý „šľape ako hodinky“.

Zdroj: Swappie

Dalo by sa čakať, že takýto proces môže trvať niekoľko dní až týždňov, v ideálnom prípade to však môže byť aj záležitosť jediného dňa. „Stáva sa, že požívaný telefón, ktorý k nám dorazí ráno, je už popoludní skontrolovaný a doladený putuje k zákazníkovi,“ hovorí Janne, opäť však zdôrazňuje, že ide o individuálnu záležitosť. „Ku kúpe telefónu pristupuje každý zákazník ako k výnimočnej udalosti, preto chceme k telefónom ako k jedinečným zariadeniam pristupovať aj my,“ dodáva.

Životnosť batérie

Jedným z dôvodov, prečo sa ľudia rozhodnú pre výmenu telefónu za nový je aj zlý stav batérie. Používateľom iPhonu je jasné, že batéria je akousi tajomnou skrinkou, je nevyberateľná a jej stav je pre celkovú spokojnosť s mobilom rozhodujúci. Aj vďaka precíznemu systému, ktorým sa v Helsinkách prechádzajú všetky telefóny, sa na trh dostávajú len repasované modely so stavom batérie minimálne 80 %. Práve 80 % je aj podľa samotného výrobcu - značky Apple, optimálnym stavom batérie a telefón tak môže byť naplno využívaný po veľmi dlhú dobu.

Ako je to s kúpou?

Po výkupe a kontrole, je telefón umiestnený na ponuke webu. V ponuke, v ktorej nájdete repasované modely iPhone, predajca garantuje stopercentne bezpečný nákup, pri ktorom zákazník získava 12-mesačnú záruku na telefón, a dokonca aj 14 dní na vrátanie v prípade nespokojnosti. V ich širokej ponuke nájdu zákazníci telefóny v troch kategóriách označujúcich ich stav:

Ako nový označuje telefóny s jemnými známkami opotrebovania ako mikroškrabance.

Veľmi dobrý stav zahŕňa telefóny s viditeľnejšími známkami opotrebovania ako škrabance či mierne preliačiny.

Telefóny v stave prijateľný majú už silné známky opotrebovania, napríklad hlboké škrabance či priehlbiny.

Tieto označenia sa však vždy vzťahujú len k vonkajšiemu stavu opotrebovania telefónu. O ich „vnútro“ je dobre postarané, technický skúšobný proces pozostávajúci z 52 krokov zaručí, že telefóny, ktoré sa k vám dostanú, sú riadne otestované a fungujú ako nové.

