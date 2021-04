Etiópčania zažívajú vojnové peklo: Slováci sa spájajú na pomoc

Etiópčan Fissuh Hailu, žijúci na Slovensku, pochádza z vojnou zasiahnutého regiónu Tigraj. Keď kvôli nepokojom v krajine zo dňa na deň vypli internet a zablokovali komunikačné siete netušil, čo sa deje a či je jeho rodina v poriadku. „Nevedel som, či sú nažive alebo nie. Aj keď sa mi podarilo spojiť s jednou časťou rodiny, o druhej nemám žiadne informácie, ” povedal Hailu. Z jeho slov cítiť strach. Podľa jeho slov vojaci zabíjajú najmä mužov. Ženy skôr znásilnia.

Po mesiacoch neistoty sa vďaka obnovenému kontaktu dozvedel od niektorých blízkych, aká je situácia v krajine. „Etiópia a hlavne môj región čelí nepredstaviteľnej humanitárnej katastrofe,” povedal Hailu. Ako človek, ktorého sa táto situácia dotýka, by chcel apelovať na všetkých, aby iniciatívu podporili a zachránili tak mnohé životy.

Násilné boje v celom regióne prinútili státisíce obyvateľov utiecť zo svojich domovov. Do hlavného mesta regiónu Tigraj - Mekelle - denne prichádzajú vysídlení a traumatizovaní ľudia v núdzi. Sú medzi nimi aj deti bez sprievodu, ktoré stratili rodičov.

Aj preto sa charitatívne organizácie eRko-Dobrá novina, Nadácia Integra, Mary’s Meals Slovensko, SAVIO a Slovenská katolícka charita rozhodli vytvoriť platformu, cez ktorú Slováci pomáhajú ľuďom v Etiópii. Tí pre vojnu, ktorá v tejto krajine zúri, boli nútení opustiť svoje domovy a hľadať útočisko v rámci regiónu Tigraj, častokrát bez jedla a strechy nad hlavou. Kampaň Slovákov informuje o konflikte a vďaka zbierke pomáha obetiam vojny. Finančné príspevky sú určené na zabezpečenie potravín, pitnej vody, hygienických potrieb, prikrývok, prístreškov a ostatných nevyhnutných potrieb pre vnútorných vysídlencov v Tigraji.

Pomáhajú známe osobnosti

Iniciatívu podporili známe osobnosti ako speváčka Janais či Ondrej Kandráč. Janais v Etiópii podporuje vzdelanie mladučkej Betele. Teraz, keď vojenský konflikt ohrozuje životy miliónov ľudí, celých rodín vrátane detí, sa Janais zveruje: „Neviem sa zmieriť s touto situáciou. Už len predstava, že sa táto hrôza dotkne Betele, je desivá. Preto som vďačná za pomoc Slovákov, ktorá sa Etiópčanom dostane v podobe jedla, vody a prikrývok.“

Pomáha aj známy komik Fero Joke, ktorý zabáva na internete státisíce ľudí svojimi vtipnými videami. „Pomôcť ľuďom v Etiópii cez overené organizácie, ktoré už roky pomáhajú ľuďom po celom svete, je pre mňa samozrejmosť,“ hovorí Fero Joke.

Zapojilo sa ministerstvo zahraničia aj slovenské deti

Okrem neziskových organizácií pomôže Etiópii aj slovenská diplomacia. Štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Ingrid Brocková na svojom Facebooku v pondelok 12. apríla informovala, že Slovensko poskytne humanitárnym projektom v Etiópii finančný príspevok vo výške 20 000 eur na zabezpečenie urgentných humanitárnych potrieb obetiam vojny, zníženie dopadov humanitárnej krízy a stabilizáciu regiónu.

„Konflikt v severoetiópskom regióne Tigraj predstavuje jednu z najrozsiahlejších humanitárnych kríz súčasnosti, kedy podľa OSN akútnu humanitárnu pomoc potrebuje až 4,5 milióna ľudí z celkovo 6 miliónov obyvateľov regiónu,” povedala Brocková.

Humanitárna pomoc podporená prostredníctvom slovenskej iniciatívy Spolu pre Etiópiu sa už začala na mieste realizovať a reálne pomáha ľuďom v núdzi. Prispieť sa dá ešte do nedele 25 apríla. Dobrá novina a eRko iniciovali tiež detskú kampaň Mier pre Tigraj. Zapájajú sa do nej deti z celého Slovenska a vymaľovávajú pierka, ktoré sa spoja do veľkých anjelských krídel. Tie symbolizujú posolstvo mieru a pokoja. Krídla by chceli odovzdať prezidentke Zuzane Čaputovej a ministrovi zahraničia Ivanovi Korčokovi.

