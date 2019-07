Slováci sú starostliví a dbajú pri nákupoch potravín na potreby svojich blízkych

Názor partnera je pri nákupe potravín najdôležitejší, deti majú naň výrazne menší vplyv

Potraviny vyberáme podľa čerstvosti, chuti a kvality, samozrejmosťou je však výhodná cena, ale aj čistota a poriadok v predajn

Muži nakupujú potraviny často podľa nákupného zoznamu, ženy nakupujú spontánnejšie

„Vysoká miera ohľaduplnosti a snaha splniť priania svojich blízkych sú podľa prieskumu tým, na čo môžeme byť ako Slováci naozaj pyšní. Prieskum však naznačil aj to, že ženy viac ako muži dovolia svojim deťom vybrať si pri nákupe aj niečo len pre seba. Pravdepodobnosť, že deti dostanú svoju drobnosť do košíka je pri nákupe s mamou o 60 percent vyššia ako pri nákupe s otcom,“ uviedol Michal Vyšinský z prieskumnej agentúry 2muse. Ako dodáva, najčastejšie a aj najradšej nakupujú Slováci potraviny sami alebo s partnerkou či partnerom, pričom deti cielene berie na nákupy potravín len 5 percent opýtaných. Ženy pritom len s deťmi nakupujú až 5-krát častejšie ako muži. Rovnako však platí, že rodiny s deťmi nakupujú častejšie denne ako slobodní ľudia.

Najčastejšie zákazníci urobia nákup za 20 eur a nákupný košík tvoria pečivo, mliečne výrobky, ovocie, zelenina a mäsové výrobky. Mäso, nápoje a trvanlivé potraviny sa dostanú do košíka skôr pri väčšom týždňovom nákupe. Pečivo vyslovene kraľuje denným nákupom a vkladá si ho do košíka až 90 % ľudí. Mliečne výrobky nakupuje pri každom nákupe 74 percent Slovákov. Nasleduje zelenina s 65% a ovocie so 64%. Z mäsových výrobkov sa medzi populárne dostali salámy s 58 percentami obľúbenosti, ostatné položky putujú do košíka pri malom nákupe skôr výnimočne. Pri väčších nákupoch už je zloženie košíka pestrejšie a pribúda najmä mäso a trvanlivé mäsové výrobky, cukrovinky, zaváraniny, mrazené výrobky a väčšie balenia nealko nápojov.

„Pečivo je suverénne na prvom mieste. Také poradie som predpokladal, keďže tento sortiment je u nás tradične populárny. Odporúčam však konzumáciu kvalitného celozrnného pečiva, ktorého je v ponuke BILLA dostatok,” uviedol odborník na výživu MUDr. Boris Bajer. Z jeho pohľadu chýbajú v štatistike napr. obilné a iné kaše, najmä pohánková, či ovsená. V minulosti patrili medzi tradičné jedlá, no časom stratili na popularite, čo je na škodu, pretože sú veľmi zdravé.

Prieskum však ukázal aj iný rebríček, ktorý znázorňuje dôvody, ktoré sú pre Slovákov pri nakupovaní najdôležitejšie. Prvé miesto obsadili suverénne čerstvosť, chuť a kvalita potravín – spomenulo ich až 9 z 10 Slovákov. V tesnom závese nasleduje výhodná cena a taktiež čistota a poriadok na predajni. V neposlednom rade je však pre kupujúcich dôležitá šírka ponuky, ochota personálu, dostupnosť predajne a prehľadnosť usporiadania tovaru v ponuke. „Veľmi pozorne sledujeme najnovšie trendy a potreby našich zákazníkov a preto postupne meníme usporiadanie oddelení v našich predajniach. Už do predajne vchádzajú s nádychom čerstvosti. Víta ich široký sortiment ovocia a zeleniny, ktoré kontrolujeme každé dve hodiny. Záleží nám na tom, aby naši zákazníci mali možnosť si vybrať z pestrej ponuky lokálneho slovenského ovocia a zeleniny. Preto sme už v roku 2013 zaviedli privátnu značku Slovenská farma, ktorá je 100 %-nou garanciou slovenského pôvodu. Medzi našimi dodávateľmi sú rokmi osvedčení farmári, ale i noví, ktorí nás presvedčili svojou kvalitou, prístupom a chuťou odovzdávať našim koncovým zákazníkom to najchutnejšie a najšťavnatejšie ovocie a zeleninu,“ uviedla hovorkyňa BILLA Kvetoslava Kirchnerová. Svoju ponuku dopĺňa BILLA aj produktami iných značiek zo zahraničia, a to hlavne z dôvodu sezónnosti či nemožnosti vypestovať exotické ovocie na Slovensku. Aj tieto produkty však musia spĺňať prísne kritéria čerstvosti, chuti a kvality.

Hneď po ovocí a zelenine nasleduje v Bille oddelenie s viac ako 50 druhmi čerstvého chleba a pečiva, ktoré zamestnanci pripravujú každých 30 minút. Všetci môžu vyskúšať aj čerstvé a zdravé novinky ako sú špaldové pečivo, chlieb a pečivo s rôznymi semienkami ako sú chia, ľanové, tekvicové, slnečnicové, ale aj makovo-jablkový a špaldovo-mrkvový koláč. Čerstvý úsek je doplnený zákazníkmi obľúbeným pultom s lahôdkami, mäsovými výrobkami, šalátmi a syrmi. Výber je naozaj široký a BILLA sa môže pochváliť vynikajúcimi šunkami s vysokým podielom mäsa až na úrovni 96 %. Na mnohých predajniach je aj mäsový pult s vlastným mäsiarom.

Prieskum porovnal aj odpovede slovenských mužov a žien. Niektoré zo zaužívaných mýtov sa potvrdili, iné prieskum vyvrátil. „Keď nakupujú muži, tak najčastejšie cielene prejdú predajňou k vopred plánovaným položkám a štyria z piatich pripúšťajú, že si pritom aspoň občas pomáhajú nákupným zoznamom. Ženy sa najčastejšie orientujú podľa usporiadania predajne a systematicky prechádzajú jednotlivými oddeleniami a postupne vkladajú do košíka všetko dôležité a potrebné pre domácnosť,“ zhodnotil M. Vyšinský. Výsledky prieskumu ukazujú aj to, že muži nakupujú takmer o 20 percent viac alko aj nealko nápoje. Ženy naopak preferujú v podobnej miere sladkosti a pochutiny, ktorých sa v košíkoch žien objaví rovnako o pätinu viac.

