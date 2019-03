Termín brexitu má v rukách Taliansko: Tajná dohoda medzi Salvinim a Faragom za tvrdý odchod

LONDÝN - Zámer odložiť odchod Británie z EÚ na neskorší termín môže stroskotať na nesúhlase Talianska. Myslí si to poslanec Európskeho parlamentu (EP) z Kresťanskodemokratickej únie Nemecka (CDU) Elmar Brok, ktorého vyjadrenie pre rozhlasovú stanicu Deutschlandfunk priniesla v noci na nedeľu tlačová agentúra DPA.

Britský europoslanec Nigel Farage, bývalý šéf euroskeptickej Strany nezávislosti Spojeného kráľovstva (UKIP), dal podľa Broka najavo, že s talianskym ministrom vnútra Matteom Salvinim je dohodnutý na hlasovaní Ríma proti posunu termínu tzv. brexitu.

Britský parlament vo štvrtok podporil návrh, aby Londýn požiadal zvyšných členov EÚ o možnosť odkladu vystúpenia Británie, pôvodne naplánovaného na 29. marca. Zmena si však vyžaduje jednomyseľný súhlas Európskej rady. Farage a jeho strana UKIP ako zástancovia brexitu zohrali v roku 2016 významnú úlohu pri britskom referende o členstve v EÚ, v ktorom sa tesná väčšina voličov vyslovila za odchod.

V prípade, že k odkladu brexitu dôjde, podľa Broka bude hraničným termínom 23. máj. V tento deň by sa totiž museli inak v Británii konať voľby do EP, čo by považoval za "neúnosné".

Posunutie termínu má odvrátiť neriadené ukončenie členstva Británie v EÚ po tom, ako britský parlament už dvakrát odmietol príslušnú dohodu, ktorú vyrokoval Londýn s Bruselom. Britská premiérka Theresa Mayová chce nechať poslancov hlasovať o tejto dohode aj po tretíkrát.

Predseda Európskej rady Donald Tusk uviedol, že lídri EÚ by mali byť prístupní možnosti dlhého odkladu, ak "Británia dospeje k záveru, že si brexitovú stratégiu musí znovu premyslieť".