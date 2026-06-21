POZOR na nový trik podvodníkov, vyčíňajú priamo v meste! Nevpúšťajte ich do domov, varuje samospráva

MYJAVA - Mestská polícia v Myjave upozorňuje obyvateľov na skupiny osôb, ktoré sa pohybujú po meste a ponúkajú nevyžiadané služby či stavebné práce. Podľa polície môžu namiesto pomoci oklamať ľudí o peniaze.
Vo štvrtok (18. 6.) popoludní bola mestskej polícii nahlásená partia mužov, ktorí v lokalite Závršky obyvateľom ponúkali opravy vjazdov do garáží. Tvrdili, že ide o prípravu na nové chodníky, čo sa však ukázalo ako nepravdivé. Samospráva v tejto oblasti žiadne stavebné práce neplánuje a nikto sa oficiálne neohlásil.
Polícia preto vyzýva občanov, aby boli ostražití a nenechali sa oklamať vymyslenými príbehmi či „výhodnými“ ponukami. Zámienky môžu byť rôzne, no cieľom je často získať dôveru a následne peniaze alebo osobné údaje. Mestská polícia zdôrazňuje, aby obyvatelia nevpúšťali neznáme osoby na svoje pozemky ani do domov, nekomunikovali s nimi osamote, na nič sa nedohadovali a neposkytovali im osobné či finančné informácie.
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V prípade akéhokoľvek podozrenia na podvodné konanie majú občania okamžite kontaktovať Mestskú políciu Myjava na čísle 159 alebo štátnu políciu na čísle 158. Polícia zároveň apeluje na mladších príbuzných, aby o tejto situácii poučili svojich starších rodinných členov, ktorí bývajú najčastejším cieľom podobných podvodníkov.