Nový štýl presadzovania zahraničnopolitických záujmov naberá na sile, uviedol prezident

BRATISLAVA - Svet sa dynamicky mení a na sile naberá nový štýl presadzovania zahraničnopolitických záujmov. Uviedol to prezident SR Peter Pellegrini na stredajšom stretnutí s vedúcimi diplomatických misií a zástupcami medzinárodných organizácií akreditovaných v SR na Bratislavskom hrade. Nadviazal tak na tradíciu novoročného prijatia, ktoré je poďakovaním za doterajšiu spoluprácu a príležitosťou prehlbovať vzájomné vzťahy s krajinami z celého sveta. Informovala o tom kancelária prezidenta.

Ako prezident SR ďalej uviedol vo svojom príhovore, v súčasnosti je potrebné čeliť novým výzvam. "V oblasti bezpečnosti, energetiky i migračnej politiky dominuje nekompromisné presadzovanie národných záujmov. To pre každú inštitúciu, vrátane EÚ, prináša zásadnú výzvu, aby udržala krok so svetom, najmä s Čínou a USA," konštatoval Pellegrini pred približne 90 diplomatmi a predstaviteľmi medzinárodných organizácií. Je podľa neho zrejmé, že EÚ sa nemôže pohnúť vpred bez odvahy dosiahnuť zásadné zmeny.

Miesto Slovenska je v EÚ a NATO

Potvrdil, že SR presadzuje zahraničnú politiku na všetky štyri svetové strany s tým, že miesto Slovenska je v EÚ a NATO, ktoré podľa neho zaručujú medzinárodne uznávané hranice, slobodný a bezpečný ekonomický rozvoj. "Prichádzajú nové časy a je potrebné sa na ne pripraviť. Nie je vylúčené, že EÚ bude musieť prevziať väčšiu zodpovednosť za svoju vlastnú bezpečnosť a spolu s ňou aj Slovensko," poznamenal prezident.

Energetické riešenia

Pripomenul, že napätie v rôznych častiach sveta rastie a vzniká potreba udržateľných a spoľahlivých energetických riešení. "Je neprijateľné meniť pravidlá hry a záväzky podľa toho, čo mi v danom okamihu vyhovuje, ako sme boli svedkami v posledných dňoch," vyhlásil. Potrebu mieru na Ukrajine zdôraznil ako veľmi naliehavú a ako dodal, kľúčom k vyriešeniu tohto konfliktu je diplomacia a dialóg. Upozornil zároveň, že spravodlivý a trvalý mier musí rešpektovať medzinárodné právo a vychádzať zo súčasnej geopolitickej reality.

Podľa slov hlavy štátu by sa svetová politika nemala redukovať na diktát mocných štátov, ale mala by brať do úvahy aj záujmy tých menších. Domnieva sa, že vo svete, kde sú výzvy čoraz viac prepojené, musia byť koordinované aj reakcie, čo predpokladá posilnenie multilaterálnych inštitúcií tak, aby zvládli zložitosti modernej diplomacie.