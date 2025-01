Prezident deklaroval angažovanosť v presadzovaní reformy verejnej správy

(Zdroj: TASR/Dano Veselský)

BRATISLAVA - Ministerstvo vnútra (MV) SR a vyššie územné celky (VÚC) by mali v nadchádzajúcom období pilotne vytypovať jednu-dve kompetencie, ktoré by mohli prejsť z úrovne centrálnej moci do agendy samospráv. Oznámil to prezident SR Peter Pellegrini po piatkovom stretnutí s predstaviteľmi samospráv, ktoré hlava štátu onačila za "riadny okrúhly stôl", venujúci sa nielen aktuálnym problémom krajov, miest a obcí, ale aj kľúčovej téme reformy verejnej správy. Hlava štátu prisľúbila v téme osobnú angažovanosť.