PRIESKUM Súboj medzi Smerom a PS sa vyostruje: Rozdiel je minimálny! Do parlamentu by prešlo sedem strán

(Zdroj: Topky/Ramon Leško, Pixabay)

BRATISLAVA – Ak by sa voľby konali teraz, vyhrala by ich strana Smer-SSD so ziskom 22,3 percenta hlasov. V tesnom závese za ňou je Progresívne Slovensko so ziskom 22,1 percenta hlasov. Tretí by skončil Hlas-SD, ktorý by volilo 12,7 percenta opýtaných.

V Národnej rade SR bolo prítomných len 66 poslancov pri vyslovovaní nedôvery vláde (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Vyplýva to z prieskumu, ktorý zrealizovala spoločnosť SANEP pre TA3. Štvrtú priečku by obsadilo KDH so ziskom 7,2 percenta hlasov. Nasleduje Republika s podporou 6,5 percenta voličov a SaS s 6,3 percenta. Hnutie Slovensko by dostalo 5,1 percenta hlasov.

Zvyšné strany skončili mimo parlament. Aliancia-Szövetség by dostala 3,9 percenta hlasov, SNS 3,8 percenta, Demokrati 3,7 percenta a strana Sme rodina rovné 3 percentá.

K urnám by išlo 66,2 percenta voličov.

V prepočte na mandáty by Smer-SSD a PS obsadili rovnaký počet kresiel a to 41. Hlas-SD by mal 23 mandátov. KDH by malo 13 poslancov, strana Republika 12 a SaS 11 poslancov. Hnutie Slovensko by získalo 9 mandátov.

Exkluzívny prieskum spoločnosti SANEP pre TA3 sa uskutočnil v období od 17. do 22. januára 2025.