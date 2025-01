Bez práce a bez dôchodku! TRHLINA v zákone pripravila Slovenku o penziu: Na rozhodnutie čakala takmer rok

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images, TASR - Martin Baumann)

Na prípad, ktorý sa týka pani Anny z okresu Trebišov, upozornili tvnoviny.sk. Anna najskôr pracovala ako kuchárka a neskôr sa živila ako opatrovateľka v Rakúsku, kde bola osem rokov. V roku 2023 boli najideálnejšie podmienky na odchod do predčasného dôchodku, čo chcela využiť aj Anna a tak sa na jeseň 2023 rozhodla podať žiadosť do Sociálnej poisťovne.

Pani Anna sa bola v poisťovni informovať, či má na predčasný dôchodok nárok. "Išla som sa pýtať do poisťovne, povedali mi áno, môžete. Manžel mi hovorí, požiadaj, koľko budeme mať, toľko budeme, uskromníme sa," uviedla. Tvrdou podmienkou, aby ste mohli požiadať o predčasný dôchodok, je "byť bez zamestnania". V novembri teda s prácou skončila, podala žiadosť a tešila sa na penziu.

Rozhodnutie prišlo po takmer roku, penziu Anne nepriznali

Aj napriek tomu, že žiadosť niekoľkokrát urgovala, rozhodnutie dostala až po trištvrte roku. Verdikt Annu poriadne zaskočil. Podľa poisťovne podmienky na predčasnú penziu nespĺňa. Ako približuje portál, podľa rakúskej legislatívy sa totiž na rozdiel od nás platia sociálne odvody mesiac dopredu a preto ju aj po formálnom ukončení podnikania v Rakúsku ešte stále považovali za dôchodkovo poistenú.

"Skoro som infarkt dostala. Ja som to darmo zrušila, oni to berú, že som mala zaplatené do konca roka. Na Slovensku vedia, aký je systém v Rakúsku a u nás," zverila sa Anna. Hovorca Sociálnej posiťovne Martin Kontúr v tejto súvislosti uviedol, že sa môžu riadiť len tým, aké informácie im poskytne rakúsku strana. Okrem toho Anne unikla aj ďalšia podmienka a to potrebná suma na priznanie predčasnej penzie. Anna tak neuspela ani s odvolaním. Úradníkom zazlieva, že celé to napokon trvalo rok, kým sa dozvedela, na čom je. Za ten čas bola doma bez príjmu, bez dôchodku a úspory sa už minuli. "Žijeme z manželovho dôchodku dvaja," hovorí zúfalá seniorka. Podľa Kontúra sa však nedá urýchliť konanie, keď sú závislí od druhej strany.

Pomohlo by systémové riešenie

Odborník na sociálnu politiku a bývalý minister práce Jozef Mihál dlhodobo upozorňuje, že podmienka na priznanie predčasného starobného dôchodku - opustiť svoje zamestnanie alebo podnikanie - je nezmyselná a mala by byť okamžite zrušená. "Sťažujú sa aj zamestnávatelia, pretože takto zbytočne prišli a prichádzajú o desaťtisíce skúsených a osvedčených zamestnancov, ktorí chceli a mohli ďalej pracovať," dodáva.

Prípad pani Anny nie je jediný a na Slovensku kvôli tvrdej podmienke podobne dopadlo viacero ľudí. Poisťovňa občanov tiež upozorňuje, že dopredu, kým nepodajú samotnú žiadosť, im to na sto percent povedať nevie. "Vnímame to ako systémový problém," priznal už v minulosti Kontúr. Situácii by pomohlo, ak by sa podmienka "nebyť zamestnaný" zrušila. Ako uviedol rezort práce, na zmene sa pracuje, no je to komplikované. Minister Erik Tomáš však avizoval, že keď to budú mať vyriešené, predložia návrh.