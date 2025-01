Výbor podrobne informovali o situácii: Priorita sú pokojné protesty, uviedol Kaliňák

Robert Kaliňák (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Na piatkovom mimoriadnom zasadnutí parlamentného výboru na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva (VS) boli jeho členovia podrobne informovaní o aktuálnej bezpečnostnej situácii v súvislosti s protestami. Informoval o tom minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD), ktorý sa zúčastnil na výbore. Skritizoval opozíciu, že výbor zvolala len na to, aby ho využila na kritiku koalície. Postupne budú podľa neho prichádzať úkony od orgánov činných v trestnom konaní. Odmieta, že by bola tajná služba zneužívaná. Ambíciou opatrení podľa neho je zabezpečiť pokojný priebeh občianskych protestov a predísť prípadným provokáciám.