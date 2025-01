MIMORIADNE Prezident po návšteve SIS: Žiada Fica o zvolanie bezpečnostnej rady

Peter Pellegrini (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Prezident Pellegrini prichádza do sídla Slovenskej informačnej služby (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

Predseda vlády predniesol počas utorkovej (21. 1.) schôdze parlamentu k opozičnému návrhu na jeho odvolanie správu SIS. Išlo o utajovanú správu, schôdza tak bola neverejná, čo opozícia kritizovala. Tajná služba uviedla, že získala závažné informácie o "dlhodobom organizovanom vplyvovom pôsobení, ktorého účelom je destabilizácia SR". Prezident v reakcii na to avizoval návštevu v sídle SIS, kde sa chcel oboznámiť so všetkými relevantnými informáciami v súvislosti so správou.