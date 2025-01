Smerák Tibor Gašpar pripustil vystúpenie Slovenska z EÚ! PRVÉ reakcie prezidenta, strany Hlas-SD aj opozície

Tibor Gašpar (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA – Spochybnil to, čo bolo označené za „nespochybniteľné“. Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar (Smer-SSD) pripustil, že Slovensko by v budúcnosti mohlo vystúpiť z Európskej únie. Nielen opozícia ale aj koaličný Hlas-SD a prezident Peter Pellegrinina vo svojich reakciách jasne pripomenuli, že Slovensko patrí do EÚ a NATO.

Poslanec za Smer-SSD Tibor Gašpar uviedol, že Slovensko vstúpilo do EÚ na základe referenda a prípadné vystúpenie z nej by podľa neho malo mať rovnaké pravidlá. Úprava ústavy by podľa neho mohla byť v tomto prekážkou. O vystúpení z EÚ hovoril ako o „krajnom riešení“. Informovala o tom STVR. Gašpar týmito slovami reagoval na piatkovú tlačovku opozičnej SaS, ktorá chce, aby sa naše členstvo v Európskej únii a Severoatlantickej aliancii zakotvilo do Ústavy.„Smer nemá v tejto chvíli za prioritu a za cieľ vystúpiť z EÚ ani z NATO, ale obidve tieto združenia sa vyvíjajú v čase. Menia možno niektoré základné otázky alebo princípy fungovania, ktoré boli v čase, keď sme do nich vstupovali. Preto tu musia ostať otvorené dvere pre situáciu, že by sme eventuálne uvažovali aj tak už o krajnom riešení, ako je vystúpenie z EÚ,“ povedal Gašpar.

Gašparove piatkové vyjadrenia vyvolali okamžitú vlnu reakcií. Proti slovám poslanca za Smer sa jasne vymedzil aj koaličný partner. "Strana HLAS presadzuje suverénnu zahraničnú politiku, v ktorej musia byť slovenské záujmy na prvom mieste. Odmietame však akúkoľvek diskusiu o možnom vystúpení Slovenska z EÚ alebo NATO,“ odkázali stručne no jasne ešte večer.

Zareagoval aj prezident Peter Pellegrini, tiež stručne, no jasne. Na sociálnej sieti zdieľal Memorandum o zahraničnej politike z roku 2024, v ktorom sa jasne píše, že traja najvyšší ústavní činitelia SR budú spoločne podporovať „naše nespochybniteľné členstvo s Európskej únii a Severoatlantickej aliancii.“

Opozícia bije na poplach

Opozičné KDH považuje výrok Tibora Gašpara o možnom vystúpení z EÚ a NATO za dôkaz rozpadu vládnej koalície, keďže jeho vyjadrenie je v priamom rozpore s Programovým vyhlásením vlády a aj s postojom prezidenta SR. „Je to manéver strany Smer - SD na zakrytie zbabraného konsolidačného balíčka, ktorý mnohé rodiny dovedie do existenčných problémov,“ uviedli kresťanskí demokrati. „EÚ a NATO považujeme za záruku ochrany bezpečnosti a ekonomických istôt pre našich občanov, našej štátnosti a nedotknuteľnosti našich hraníc,“ dodali.

„Tibor Gašpar po návrate z Moskvy pripustil možnosť vystúpenia Slovenska z EÚ. Smer podľa neho nemá síce aktuálne prioritu a cieľ vystúpiť z EÚ ani z NATO, ale mali by sme si túto možnosť ponechať ako krajné riešenie,“ reagoval nezaradený poslanec Ľubomír Galko z mimoparlamentných Demokratov. Tomuto výroku podľa neho treba venovať pozornosť. „A ak sa ukáže, že naozaj v danej strane prevláda, v súvislosti aj s ich kolaboráciou s nepriateľom, treba ich dať nielen okamžite dole (z funkcií), ale ich následne aj rozpustiť a zákonom zakázať,“ dodal.

„Podpredseda parlamentu za najsilnejšiu koaličnú stranu laškuje s možnosťou vystúpenia Slovenska z EÚ. Toto je mimoriadne vážne. Dnes sme so Sloboda a Solidarita podali do parlamentu návrh na doplnenie Ústavy o explicitné prihlásenie sa Slovenska k EÚ a NATO. Má to tak v Ústave napríklaf Francúzsko, Nemecko, Chorvátsko a ďalšie. Ako právnička som veľmi rezervovaná k akýmkoľvek zmenám Ústavy ak nie sú existenčné pre Slovensko. Tu sa ukazuje, že toto existenčné je, a hlasovanie o tejto novele o budúcnosti Slovenska veľa napovie,“ reagovala poslankyňa Vladimíra Marcinková z SaS.