Bezpečnostný analytik zdvíha varovný prst: Podcenenie situácie? Žiak vykazoval desivé náznaky už oveľa skôr!

Bezpečnostný analytik Radovan Bránik sa vyjadril ku masakru v Spišskej Starej Vsi.

Bezpečnostný analytik Bránik k veľmi aktuálnej téme masakra v Spišskej Starej Vsi prehovoril vo vysielaní verejnoprávnej televízie STVR. Ten poukázal na to, že len 18-ročný Samuel nebol pre políciu a ďalšie orgány žiadnou neznámou.

Sklony k násiliu sa objavili už dávno pred masakrom

Problémové znaky vykazoval už dávno pred štvrtkovým masakrom. Analytik Bránik je okrem iného aj členom medzirezortnej pracovnej skupiny na sanáciu podobných udalostí. "Neboli celkom neznáme jeho sklony tohto typu. Nešlo o nejakú náhlu a nečakanú vec niekoho, kto sa takto podobne predtým neprejavoval. Je problémovým žiakom," povedal vo vysielaní STVR Bránik.

Policajti zasahujú po útoku v Spišskej Starej Vsi

Podľa Bránika bude teraz celá vec, vrátane zadržaného páchateľa, postúpená detskej kuratele.

Štát po medializovaní skutku reagoval až vzorovo rýchlo a hladko

"Reakcia štátu alebo systému, aj na úrovní viacerých ministerstiev, prebieha až prekvapujúco rýchlo a kvalitne," zhodnotil situáciu bezpečnostný expert. "Bola aj zverejnená totožnosť páchateľa. Nie som si istý, či zverejnenie tej fotky bolo v záujme vyšetrovania, no už teraz tá otázka nie je kľúčová," skritizoval prvotné kroky policajných orgánov Bránik.

(Zdroj: TASR/Veronika Mihaliková)

"Nie je možné v tejto chvíli vylúčiť aj to, že medzi deklarovanými motiváciami sa mohli objaviť aj nejaké indície, ktoré by mohli mať iný ako osobný ráz. Napríklad ideologické či politické prehlásenia. Teraz je však tak predčasné o tom hovoriť, že by sme len podkopávali polícii nohy," pokračoval Bránik.

Celého prípadu sa už ujal aj Úrad boja proti organizovanej kriminalite - takzvaný ÚBOK. "Treba si uvedomiť, že teraz hovoríme o desiatkach rôznych svedkov. Samotné vypočúvanie a vyšetrovanie bude tak náročné, že ÚBOK je teraz asi logickou voľbou," uviedol expert. "Stále hovoríme o osobe, ktorá je len podozrivá. Doteraz nebolo vznesené oficiálne obvinenie. Stávajú sa tieto incidenty nezriedka. Potom bývajú všetci prekvapený, že ide práve o tohto človeka, pretože sa predtým takto neprejavoval," dodal Bránik.

(Zdroj: TASR/Veronika Mihaliková)

"Ak si po celom skutku začnete prehrávať celé správanie dotyčného útočníka, tak v ňom môžete nájsť signály, ktoré napovedali, že by raz niečo podobné mohol spáchať. Vôbec to však neznamená, že ak sa niekto tak správa, tak sa aj niečoho podobného dopustí. Najviac varovných signálov býva paradoxne absencia akýchkoľvek signálov , ktoré by kohokoľvek mohli varovať, o čom sú aj početné záznamy z iných prípadov z minulosti," pridal pracovnú skúsenosť Bránik.

"Ak ide o nekontrolovateľný výbuch, nad ktorým človek nemá kontrolu, tak môžeme hovoriť o týždňoch až mesiacoch psychického spracovávania. Máme ľudí s takýmto prežívaním, ktorí tú agresivitu obracajú aj proti sebe, či už sebapoškodzovaním alebo aj samovraždami, či už dokonanými alebo nedokonanými. Na Slovensku si na podobný incident spomíname z Vrútok," uviedol príklad Bránik.

Nie je dobré sa utopiť v chaose neoverených informácií

Expert poukázal aj na veľkú čerstvosť celého prípadu, s ktorou sa spájajú značné riziká šírenia dezinformácií a vykonštruovaných prepojení. K ním často dochádza aj na sociálnych sieťach. "Koluje tam také množstvo dezinformácií o totožnostiach obetí a sociálne siete 'vybuchli' takým spôsobom, že je nutné túto situáciu čím skôr stabilizovať. Polícia bude informácie uvoľňovať len takým spôsobom, aký jej dovoľuje zákon. Myslím si, že nie je kam sa v tejto chvíli ponáhľať. Radšej nech sú uvoľňované informácie, ktoré sú stopercentne overené, ako keby sa malo prispievať k informačnému chaosu," doplnil Radovan Bránik.

Bezpečnostné kamery ako prevencia voči podobným skutkom nezafungujú, no môžu pomôcť

"Je tu možnosť nainštalovania bezpečnostných kamier. Tie mali predchádzať podobným trestným činom. Nuž, vieme povedať, že aj keby tam ten systém bol, tak tomu, čo sa stalo, by nedokázal zabrániť. Nebolo by to však zlým nápadom, keďže vy potrebujete tieto materiály pri vyšetrovaní aj v rámci verifikovania svedkov a odstraňovať rozpory vo výpovediach. Ak by tento systém priestory v Spišskej Starej Vsi monitoroval, veľmi by to napomohlo vyšetrovaniu následkov. Samotnému činu by ale nezabránili," vysvetlil Bránik.

(Zdroj: TASR/Veronika Mihaliková)

Ten na záver dodal, že momentálne nie je dobré v rámci prípadu prilievať olej do ohňa, keďže mnohé emócie sú vybičované. Apeloval tým aj na komentáre politikov. "Myslím si, že zdržanlivosť je vždy na mieste. Spoločnosť je už aj bez toho dosť plná vybičovaných vášní. Toto ich tiež spustí, takže je dôležité si zachovať chladnú hlavu vo všeobecnej rovine. Zatiaľ som nezachytil ani zo strany ministrov nejaké vyjadrenia, ktoré by boli vyslovene škodlivé. Vnímam silnú podporu," uzavrel pre STVR bezpečnostný expert Bránik.