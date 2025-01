Česko je v oblasti bezpečnosti na školách pred Slovenskom: Podľa odborníka by sme mali vsadiť na prevenciu

(Zdroj: TASR - Adriána Hudecová)

PRAHA - Česko je v otázke bezpečnosti na školách a ochrany takzvaných mäkkých cieľov niekoľko krokov pred Slovenskom, povedal odborník na bezpečnosť a bývalý štátny tajomník ministerstva vnútra Martin Královič v reakcii na štvrtkový tragický útok v škole na východnom Slovensku. Podľa neho by mali úrady vsadiť na preventívne opatrenia, hoci podobným tragédiám úplne zabrániť nemožno.

"To, čo sa v Českej republike riešilo možno pred piatimi, šiestimi či siedmimi rokmi, tak to až postupne prichádza na Slovensko. Nevýhoda je, že je to nekoncepčné. Každú chvíľu niekto prichádza s nejakým nápadom - jednu dobu boli nápady kupovať detektory kovov, najnovšie prišlo ministerstvo vnútra s inštaláciou kamier s umelou inteligenciou," poznamenal Královič.

Policajti zasahujú po útoku v Spišskej Starej Vsi (Zdroj: TASR/Hudecová/Kotian)

Úradom na Slovensku odporučil zamerať sa viac na prevenciu a témy duševného zdravia a radikalizácie mladých ľudí v záujme zachytiť potenciálneho páchateľa skôr, ako sa rozhodne zaútočiť. Príkladom podľa neho môžu byť tiež opatrenia zo zahraničia, ktoré učia zamestnancov škôl, žiakov a študentov reagovať na útok.

"Pri bezpečnostných riešeniach sa treba viac venovať pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom na školách, preškoliť ich, možno urobiť bezpečnostný audit a zintenzívniť komunikáciu medzi školou a políciou," povedal Královič. Ministerstvo školstva už vo štvrtok zverejnilo okrem iného manuál ohľadom spôsobu komunikácie s deťmi o krízových situáciách.

Kamery zrejme nepomôžu

Za hlavný krok k prevencii odborník nepovažuje vládny projekt inštalácie bezpečnostných kamier do takmer 3-tisíc základných a stredných škôl, ktorého pilotnú časť vlani v decembri začalo ministerstvo vnútra v reakcii na e-mailové vyhrážky školám.

"Kamery sú dobrá vec, ale neriešia problém násilných útokov na mäkké ciele," upozornil Kráľovič. Medzi takéto ciele patria napríklad verejné priestory s veľkou koncentráciou ľudí a nízkou úrovňou zabezpečenia.

Na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi útočil 18-ročný žiak. Polícia ho zadržala. Útok neprežila jedna študentka a zástupkyňa riaditeľa školy, ďalšia študentka bola s vážnymi poraneniami hospitalizovaná. Podozrivý z útoku vynikal v učení a bol aj nadaným športovcom, ale kvôli problémovému správaniu menil školy. Primátor mesta Kežmarok Ján Ferenčák televízii Markíza povedal, že chlapec bol vylúčený už z materskej školy. Z jeho vyjadrení tiež vyplynulo, že chlapec ako žiak základnej školy zase napadol spolužiačku a prípadom sa zaoberala polícia.

Podľa štvrtkového vyjadrenia ministra školstva Tomáša Druckera mal mladík na gymnáziu povolený individuálny študijný plán, ktorého súčasťou je polročné preskúšanie. Práve kvôli skúškam prišiel vo štvrtok do školy.