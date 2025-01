Exministri zahraničných vecí: Vláda búra zahraničnopolitický konsenzus

Ivan Korčok (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - Vláda SR podľa bývalých ministrov zahraničných vecí búra dlhodobý zahraničnopolitický konsenzus a ničí vzťahy so spojencami Slovenska. Robí to bez mandátu a v rozpore s väčšinovým názorom spoločnosti. Toto konanie oslabuje pozíciu krajiny v Európskej únii a v Severoatlantickej aliancii, čo poškodzuje záujmy SR. V spoločnom vyhlásení to uviedli exministri zahraničných vecí Pavol Demeš, Milan Kňažko, Mikuláš Dzurinda, Ivan Korčok, Rastislav Káčer a Miroslav Wlachovský.