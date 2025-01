Strana KDH očakáva od Šaška plnenie dohody s LOZ i ďalšie opatrenia v sektore

Peter Stachura (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Poznamenal, že minister počas sto dní vo funkcii nestihol v zdravotníctve presadiť veľmi veľa, pretože musel čeliť situácii s výpoveďami lekárov. Zdôraznil, že za väčšinu problémov v sektore sú zodpovedné predchádzajúce vlády. "Šaško nastúpil do rozbehnutého vlaku a snaží sa hasiť situáciu, ktorú mu nechali kolegovia zo strany Smer-SD a Hlas-SD," povedal Stachura.

aktuálne video

Tlačová konferencia KDH na tému 100 dní Kamila Šaška (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

KDH od Šaška očakáva, že bude plniť dohodu s LOZ a zabezpečí, aby lekári od 1. marca nastúpili do práce. Apeluje tiež na potrebu vyriešenia otázky výstavby novej národnej univerzitnej nemocnice v Bratislave či nastavenie spravodlivého financovania v zdravotníctve. Hnutie od ministra očakáva aj systémové zmeny v ambulantnom sektore, najmä riešenie nezriadených poplatkov a dostupnosť personálu.

Hnutie zároveň skritizovalo, že rezort v decembri 2024 nepredložil do parlamentu novelu zákona o záchrannej zdravotnej službe. "Je to kľúčová reforma. Pýtam sa, kto si zoberie na zodpovednosť, ak táto reforma nepôjde do praxe. Čakáme na ministra, povedal, že na februárovej schôdzi to bude," povedal poslanec za KDH František Majerský.

Minister zdravotníctva Kamil Šaško v decembri 2024 v mene vlády podpísal s LOZ zmluvu o nastolení sociálneho zmieru v zdravotníctve. Vláda sa v nej zaviazala k plneniu viacerých požiadaviek lekárskych odborárov. Rovnako k tomu, že o sporných bodoch budú obe strany ďalej rokovať. Uzavretím zmluvy sa podarilo zabrániť kolapsu nemocníc, ktorý hrozil pre výpovede viac ako 3300 lekárov. Lekári sa vrátili do nemocníc podmienečne a vláda musí do konca februára 2025 splniť sľuby, ku ktorým sa zaviazala.