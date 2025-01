Hrozba pre zdravotníctvo: Nové zákony môžu priniesť finančný aj personálny kolaps

zľava podpredseda Lekárskeho Odborového Združenia (LOZ) Miroslav Mendel, predseda Lekárskeho odborového združenia (LOZ) Peter Visolajský a podpredseda LOZ UNB Kramáre Zoltán Jány (Zdroj: TASR/Jaroslav Novák)

"Ak budú schválené zákony tak, ako sú v memorande, bez možnosti úpravy, bude to znamenať rozvrat zdravotníctva do dvoch rokov," vyhlásil šéf Asociácie nemocníc Slovenska (ANS) Marián Petko s tým, že požiadavky nie je možné naplniť personálne ani finančne. Zdôraznil tiež, že pacientovi by to vo výsledku neprinieslo nič. Podotkol, že návrhy zákonov bude pripomienkovať, no spolu s ostatnými upozornil vládu i poslancov, že budú za prípadné následky spoluzodpovední.

Marián Petko (Zdroj: TASR/Jarolav Novák)

Len pre nemocnice v ANS by napríklad skrátenie pracovnej doby podľa jeho slov znamenalo potrebu prijať 240 lekárov a 1500 ďalších zamestnancov. Zmena by si zároveň podľa neho vyžadovala takmer 70-miliónové navýšenie. V prípade schválenia normatívov by ANS potrebovala prijať, navyše, ďalších 1200 nových zamestnancov, ozrejmil Petko. Opätovne pripomenul, že podľa analýz ANS si dohoda vlády s LOZ vyžiada vyše 500 miliónov eur navyše.Viceprezident AZZZ SR Igor Pramuk potvrdil, že prijatie navrhovaných zmien bude mať hrozivý dosah. Podotkol, že zmeny v Zákonníku práce budú mať vplyv na celé hospodárstvo a ekonomiku Slovenska, na čo podľa jeho slov nie je pripravené.

Dohoda s LOZ je kompromisom, tvrdí minister Šaško: Vyhral slovenský pacient (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

Ďalšou výhradou zástupcov AZZZ je zavedenie transakčnej dane. Trvajú na tom, aby od nej boli oslobodení všetci poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, nielen štátne a príspevkové organizácie. Pramuk potvrdil, že spolu s ostatnými členmi zdravotníckej sekcie asociácie pripravujú v tejto súvislosti podnet na Európsku komisiu, týkajúci sa diskriminácie.

Prezidentka Zväzu ambulantných poskytovateľov (ZAP) Jaroslava Orosová a prezident Asociácie súkromných lekárov (ASL) SR Marián Šóth v tejto súvislosti podotkli, že pri súčasnom financovaní, plánovaných zmenách a zároveň konsolidačných opatreniach ambulancie nebudú konkurencieschopné voči ústavným zariadeniam. Upozornili, že sa v nich sústreďuje 70 percent zdravotnej starostlivosti. "Neudržíme personál, ktorý bude lákaný do ústavných zdravotníckych zariadení," vysvetlila Orosová s tým, že zdravotná starostlivosť v ambulanciách tak nebude dostupná. Šóth priblížil, že ASL SR by po prijatí zmien potrebovala navýšenie o minimálne 900 miliónov eur na zastabilizovanie zdravotníckych pracovníkov v ambulanciách.

Šaško v stredu vláde predloží zákony k dohode s LOZ, očakáva ich prijatie v NRSR

Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) potvrdil, že na stredajšie (29. 1.) rokovanie vlády predloží súbor legislatívnych návrhov, týkajúci sa dohody vlády s Lekárskym odborovým združením (LOZ). Predpokladá, že Národná rada (NR) SR následne nebude mať problém s ich schválením.Minister podotkol, že nemôže hovoriť za poslancov parlamentu. Pripomenul, že opozícia aj koalícia v čase rokovaní s LOZ hovorila, že opatrenia sú legitímne. "Neviem prejudikovať, ale predpokladám, že Národná rada by nemala mať problém zákony prijať," vyhlásil Šaško.

Kamil Šaško (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Dodatočné náklady, ktoré v súvislosti s dohodou s lekárskymi odborármi v sektore vzniknú, budú podľa jeho slov vykryté v rámci zdrojov, ktoré sú už dnes v rozpočte verejného zdravotného poistenia. "Nepôjde o navyšovanie z pohľadu verejných financií," dodal. Zdôraznil, že súčasťou dohody sú systémové kroky pre transparentnejšie a efektívnejšie zdravotníctvo.Zástupcovia zdravotníckej sekcie Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) SR v utorok upozornili, že ak budú zdravotnícke zákony k dohode medzi vládou a lekárskymi odborármi schválené v navrhovanom znení, hrozí rozvrat zdravotníctva. Varujú pred finančnými aj personálnymi dosahmi, ktoré sú podľa ich slov nevykonateľné a pocíti ich najmä pacient.