Škandál v bratislavskej škole: Ôsmaci sa na hodine dívali na KRVÁK, rodičia zúria, vedenie malo pedagóga na koberčeku

Žiaci sa mali počas vyučovania dívať na krvavý horor. (Zdroj: gettyimages.com)

BRATISLAVA - Nezvládnutý vyučovací proces alebo škandál obrovských rozmerov? Aj takto by sa možno dala popísať situácia na jednej zo súkromných základných škôl v Bratislave, kde došlo k závažnému narušeniu bežnej výučby. Nateraz nie je jasné, ako k celému incidentu prišlo, no je isté, že len 13 až 14-roční ôsmaci sa počas hodiny dívali na neprístupný krvák. Aspoň takto to popísal jeden z nahnevaných rodičov, ktorý neskrýva pobúrenie. Škola incident nepoprela a pripustila, že pochybenie mohlo nastať na viacerých úrovniach.