CHAOS po páde katastra: Problém rieši bezpečnostná rada, ochromené sú podstatné zložky štátu a aj realitný trh

BRATISLAVA - Začiatok roka sa pre vládu nerozbehol práve ideálne. Hneď v prvých januárových týždňoch musia vyriešiť vážny problém s nefungujúcim kataster portálom. Údaje z neho sú potrebné pre realitný trh, no aj pre iné segmenty, ktoré sú teraz ochromené. Premiér Robert Fico vo štvrtok 9. januára verejnosť informoval, že počas záveru pracovného týždňa zasadne bezpečnostná rada. Jej rokovanie má jediný bod - nefungujúci kataster.

štát potvrdil, že na web kataster portálu bol vykonaný kybernetický útok, ktorý pravdepodobne prišiel zo zahraničia,

ľudia nemajú prístup ku údajom z katastra približne od utorka 7. januára, niektorí tvrdia, že systém nefunguje už viac ako štyri dni,

nefunkčný kataster predstavuje problém pre momentálne ochromený realitný trh , ale aj pre ďalšie záležitosti, akými sú napríklad pasy alebo parkovacie karty,

vláda na čele s premiérom Robertom Ficom k téme zvolala na piatok 10. januára o 8:30 hodine ráno rokovanie bezpečnostnej rady,

opozícia vládu vo veľkom kritizuje a vinníci sú podľa nich vedúce osoby na ministerstvách vnútra a informatizácie,

rezort vnútra sa bráni a tvrdí, že za činnosť Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, pod ktorý kataster portál patrí, nenesie žiadnu zodpovenosť.

archívne video

Fico informoval o zasadnutí rady z Bruselu, kde bol na pracovnej ceste

V piatok (10. 1.) zasadá Bezpečnostná rada SR. Predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) to potvrdil v súvislosti s otázkou o kybernetickom útoku na systémy Úradu geodézie, kartografie a katastra (ÚGKK) SR s tým, že sa k téme v ten deň predstavitelia vlády vyjadria. Fico to uviedol počas tlačovej konferencie na pracovnej ceste v Bruseli.

"Ja som komunikoval so všetkými zainteresovanými. Myslím si, že v priebehu dopoludnia dostali jasné pokyny, že majú komunikovať s verejnosťou a majú poskytnúť verejnosti potrebné správy," uviedol premiér. Dodal, že žiadna krajina sa takýmto útokom nevie vyhnúť.

Ministerstvo vnútra SR aj ÚGKK SR v stredu (8. 1.) potvrdili, že informačný systém úradu, ktorý využívajú katastrálne odbory okresných úradov, zasiahol rozsiahly kybernetický útok zo zahraničia. Pracoviská katastrálnych odborov sú preto preventívne dočasne zatvorené.

Vedúci úradu geodézie si nemyslí, že je panika na mieste

Predseda ÚGKK SR Juraj Celler vo štvrtok 9. januára na tlačovej konferencii vyhlásil, že k zásahom do databázy katastra nedochádza, nemenia sa vlastníci ani vlastnícke vzťahy. Tiež dodal, že obnova dát prebehne a šírenie paniky nie je na mieste. Rezort vnútra deklaroval, že za činnosť úradu nenesie žiadnu zodpovednosť.

Prípadom podozrenia z neoprávneného zásahu do počítačového systému katastra nehnuteľností sa zaoberá Úrad boja proti organizovanej kriminalite.

Problém majú realiťáci, klienti bánk, ale aj ZMOS

Problém s nefungujúcim kataster portálom zasiahol hneď niekoľko segmentov. Ak sa situácia s nefunkčnými elektronickými službami katastra nevyrieši v krátkom čase, môže to mať výrazný negatívny dosah na realitný trh. Zhodli sa na tom realitné kancelárie, ktoré oslovila TASR. Realitná kancelária Herrys však očakáva, že situácia by mohla byť vyriešená počas niekoľkých týždňov.

"Procesy, ako je zápis vlastníckych práv, zmeny záložných práv či overovanie vlastníctva, sú kľúčové pre dokončenie transakcií na realitnom trhu. Ak tieto služby nie sú dostupné, môže dôjsť k zdržaniu v predaji a kúpe nehnuteľností, čo spôsobí frustráciu u kupujúcich a predávajúcich," uviedla spoločnosť RE/MAX Slovensko.

Aktuálny stav je veľmi vážny aj podľa realitnej kancelárie Halo Reality. "Doteraz sa takáto situácia nikdy nestala a veríme, že nepotrvá dlhšie ako do konca budúceho týždňa, nakoľko by to skomplikovalo množstvo realitných obchodov. Len u nás na služby katastra čaká viac ako 200 klientov," dodala.

Odstavenie systémov katastra nehnuteľností na Slovensku, ktoré boli cieľom rozsiahleho kybernetického útoku, má vplyv na klientov bánk, finančný sektor SR aj na majetkové a finančné transakcie v krajine. Uviedla to v stanovisku Slovenská banková asociácia (SBA) s tým, že je aktuálnou situáciou znepokojená.

Upozornila, že kvôli nefunkčnosti katastra nehnuteľností nie je v súčasnosti možné vykonávať kľúčové úkony, ako sú prevody vlastníckych práv, zápisy a výmazy záložných práv alebo zriadenie a zrušenie vecných bremien. "Tým je značne obmedzená schopnosť bánk poskytovať kľúčové bankové úverové produkty, ako sú hypotekárne úvery a iné komerčné produkty zabezpečené nehnuteľnosťami. Tento stav postihuje klientov bánk, ktorí tak nemôžu realizovať svoje majetkové a finančné transakcie," zdôraznila SBA.

Nefungujúci kataster portál tiež obmedzil výkon prác v mestách a obciach tým, že obmedzil ich prístup k aktuálnym údajom o vlastníckych právach a nehnuteľnostiach. Bez nich sú prakticky paralyzované pri viacerých činnostiach, ktoré sú kľúčové pre ich riadne fungovanie a plnenie zákonných povinností.

Týka sa to napríklad územného a stavebného konania či vybavovania trvalých pobytov. Pre TASR to uviedol predseda Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Jozef Božik. "Obmedzenia vážne narušujú bežný chod a každodenné činnosti samospráv a môžu mať ďalekosiahle následky pre občanov aj podnikateľské subjekty," skonštatoval Božik.

V dôsledku útoku nemôžu mestá a obce napríklad realizovať územné zisťovania, vydávať stavebné povolenia či iné rozhodnutia v rámci stavebného konania. Pozastavená je aj správa majetku obcí, keďže chýbajú aktuálne údaje o vlastníckych vzťahoch a hraniciach pozemkov. Komplikovaná je taktiež agenda súvisiaca so záložnými právami nehnuteľností.

Sieťová agentúra musela v rámci zabezpečenia zamedziť prístup k ďalším službám

Pre kybernetický útok na informačné systémy Úradu geodézie, kartografie a katastra (ÚGKK) SR obmedzila Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES) z bezpečnostných a preventívnych dôvodov prístup ku všetkým elektronickým službám ÚGKK SR prostredníctvom ústredného portálu slovensko.sk. TASR o tom informoval odbor PR a komunikácie NASES.

V tejto súvislosti sa môže vyskytnúť problém pri odosielaní elektronického podania do elektronických schránok ÚGKK SR a orgánom štátnej správy na úseku katastra.

"Z tohto dôvodu je pozastavené doručovanie elektronických správ do elektronických schránok ÚGKK SR a orgánom štátnej správy na úseku katastra až do odvolania. V prípade odoslaných podaní aktuálne nie sú vygenerované doručenky o doručení elektronického podania," upozornila NASES.

Opozícii rokovanie bezpečnostnej rady nestačí, tému chcú preniesť aj na pôdu parlamentu

Opozícia žiada v súvislosti s kybernetickým útokom na systémy Úradu geodézie, kartografie a katastra (ÚGKK) SR zvolanie zasadnutia Výboru Národnej rady (NR) SR pre obranu a bezpečnosť. TASR o tom vo štvrtok informoval hovorca hnutia Slovensko Matúš Bystriansky.

"Je nehorázne, ako ministerstvo vnútra pôvodne klamalo o dôvodoch tejto paralýzy, keď tvrdilo, že dôvodom sú nevyhnutné úpravy informačných systémov ÚGKK SR," uviedol poslanec NR SR Gábor Grendel (Slovensko, Za ľudí, KÚ). Dodal, že ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD) a predsedu ÚGKK SR Juraja Cellera by sa poslanci na zasadnutí chceli opýtať, čo presne sa stalo.

Progresívci chcú ministra pre nefungujúci kataster portál odvolávať

Svoje požiadavky má aj opozičné Progresívne Slovensko (PS), ktoré vyzýva premiéra Roberta Fica (Smer-SD), aby odvolal z funkcie ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD) v súvislosti so situáciou na katastri. Zároveň chce PS odvolávať ministra v parlamente. Informovalo o tom mediálne oddelenie hnutia.

"Únos katastra je totálny škandál. Za toto zlyhanie je politicky zodpovedný minister vnútra Šutaj Eštok. Ešte dnes vyzveme premiéra Fica, aby ministra vnútra odvolal z funkcie. Zároveň budeme ministra Šutaja Eštoka odvolávať v parlamente. Svoju rolu absolútne nezvláda, odkedy je ministrom, kopí iba jedno zlyhanie za druhým. A doplácajú na to každý deň ľudia po celom Slovensku," vyhlásil predseda PS Michal Šimečka.