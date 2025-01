TOTÁLNY kolaps katastrov na Slovensku: Najčiernejší scenár! V hre je strata údajov, podvody aj výkupné

Ilustračné foto (Zdroj: gettyimages.com, kataster-portal.sk)

Služby štátneho kataster portálu sú už totiž od začiatku tohto pracovného týždňa nefunkčné a najnovšie správy neveštia nič dobré. Detaily o dianí na spomínanej štátnej doméne priniesol portál Živé.sk. Rozhodne nejde o príjemné novinky. Kým niektorí ľudia sa v týchto dňoch nevedia dopátrať toho, komu patrí ten-ktorý pozemok, iní sú zas zaseknutí uprostred schvaľovacieho konania pri nadobúdaní novej nehnuteľnosti.

Zápis do katastra je totiž nevyhnutnou podmienkou celého schvaľovacieho procesu pri kupovaní bytu alebo domu. Jeho služby sú však žiadúce aj v iných segmentoch.

Množstvo dát je pravdepodobne zašifrovaných a hovorí sa aj o hrozbe vo forme výkupného

Štátne orgány až po niekoľkých dňoch priznali, že nejde o bežný výpadok, ale o vážny zásah do súkromných dát z katastra. Podľa odborníkov z webu Živé.sk ide o ransomvérový útok hekerov, čo je prienik, pri ktorom útočníci na serveroch zašifrujú dáta. Veľmi často sa v podobných udalostiach dostane prípad do bodu, kedy útočníci žiadajú výkupné. Zamestnanci dokonca podľa viacerých zdrojov dostali pokyn, aby nezapínali svoje počítače.

Celý problém už potvrdil aj samotný rezort vnútra. "Informačný systém Úradu geodézie, kartografie a katastra (ÚGKK) SR, ktorý využívajú katastrálne odbory okresných úradov, bol zasiahnutý rozsiahlym kybernetickým útokom zo zahraničia," informovalo ministerstvo vnútra počas stredy 8. januára.

Polícia útok potvrdila a zaoberá sa ním

Prípadu sa už chytila aj samotná polícia, ktorá hovorí o neoprávnenom zásahu do systému katastra nehnuteľností. "Presnú kvalifikáciu skutku bude možné ustáliť až na základe vykonaných procesných úkonov. Bližšie informácie poskytneme hneď, ako to procesná situácia dovolí," spresnila polícia, no tá už ďalšie detaily nedoplnila.

Žiadna záloha a sedemciferná suma

Viacerí odborníci sa už okrem iného prikláňajú k faktu, že ide o jeden z najvážnejších útokov na slovenskom kybernetickom poli. K tomuto záveru majú viaceré argumenty. Medzi jeden z nich sa podľa webu Živé.sk radí aj vážna obava, že štát udajne nemá vykonané kvalitné komplexné zálohy údajov, z ktorých by mohli systém opäť uviesť do pôvodného stavu. Z toho vyplýva aj ďalší veľký problém - nikto netuší, kedy bude systém opäť fungovať.

Ak aj úrad nejaké zálohy má, nie sú v stave, ktorý by umožňoval ich rýchlu obnovu. To, že web nefunguje už niekoľko dní indikuje to, že obnova dát potrvá týždne, možno až mesiace.

To však stále nie je všetko a podľa spomínaného webu si dotyční hekeri údajne pýtajú sedemmiestnu sumu v dolároch za to, že dáta obnovia. Experti sa v takýchto prípadoch uchyľujú skôr k alternatívam, aby sa vydieraná strana nenechala zlomiť. Po zaplatení totiž nie je žiadna istota, že sa dáta skutočne vrátia, a ak aj áno, nie je jasné, či v pôvodnej a identickej podobe.

Scenár, ktorého sa viacerí obávajú

Najčiernejší scenár však počíta aj s možnosťou, že obnova dát bude možná jedine z fyzických papierových listín, čo by proces obnovy celého systému časovo podstatne natiahlo na niekoľko mesiacov. V tomto prípade by však hrozil aj značný nárast hypotetických podvodných konaní, kedy by sa niektorí jednotlivci mohli uchýliť k oklamaniu štát pri sporných prípadoch ohľadom vlastníctva konkrétnych pozemkov. Počítali by totiž s tým, že pôvodné online dáta by boli nenávratne vymazané, čo by proces dokazovania značne skomplikovalo.