Rezort vnútra odmieta informácie o nefunkčnosti digitálnych pasov a občianskych preukazov

BRATISLAVA - Ministerstvo vnútra (MV) SR odmieta informácie o nefunkčnosti novo vydaných digitálnych pasov a občianskych preukazov, ako to tvrdila mimoparlamentná strana Demokrati na sociálnej sieti. Informoval o tom tlačový odbor kancelárie ministra vnútra.

"Pre Slovenskú republiku pri vydávaní pasov platia povinnosti, ako napríklad poslať nový doklad s popisom prostredníctvom Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR do všetkých krajín, ktoré ministerstvo vnútra všetky splnilo," priblížil tlačový odbor.

Tak nielen kataster ale aj pasy! Šutaj Eštok by mal fakt skončiť. Píšete nám, že nové vydané pasy dobre nefungujú, áno... Posted by Juraj Šeliga on Thursday, January 9, 2025

Ako ďalej uviedlo ministerstvo vnútra, ak niektorí výrobcovia pas do svojej databázy nezavedú, ide o rozhodnutie výrobcu zariadení a vydávajúci štát, v tomto prípade Slovenská republika, to nevie nijako ovplyvniť. "Výrobcovia dokladových čítačiek musia sami proaktívne zabezpečiť aktualizáciu svojich databáz, nie je to teda v kompetencii a ani možnostiach MV SR. Nové slovenské cestovné doklady sú funkčné, vysoko odolné voči falšovaniu a patria medzi najmodernejšie na svete," zhrnulo MV.