AKTUÁLNE Najbližšie hodiny to vypukne! Prichádza nebezpečný mrznúci dážď, NIKAM necestujte

(Zdroj: Facebook/Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., TASR - Dano Veselský)

BRATISLAVA - Počasie bude v nedeľu nebezpečné a to hlavne na cestách, kde sa to už začína zhoršovať. V okolí Bratislavy sa vyskytuje nebezpečný mrznúci dážď a ľad postupne obalí celé Slovensko. Pozrite, na ktorých miestach to bude najhoršie.

Meterolológovia zo Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) v nedeľu predpoludním varovali, že Slovensko zasiahne sneženie, ktoré postupne prejde do dažďa. "V nižších polohách však teplota ostane miestami pod nulou, a dážď tak bude mrznúci. Nie je vylúčený aj vyšší úhrn nad 3 mm, čo najmä pri teplote pod -2 °C môže spôsobiť závažné komplikácie v doprave. Na západe Slovenska môže padať mrznúci dážď už neskôr popoludní, na východe až v noci a zajtra ráno," upozorňuje SHMÚ. Vyzýva na zvýšenú opatrnovať na cestách, hlavne ak dnes plánujete cestovať dlhšie trasy medzi západom a východom Slovenska.

(Zdroj: Facebook/SHMÚ)

Ako informuje portál iMeteo.sk, sneženie je slabšie a vyskytuje sa aktuálne predovšetkým na strednom Slovensku, kde ešte do večerných hodín prinesie až do 5 cm čerstvého snehu. V nedeľu popoludní sa však už začal vyskytovať nebezpečný mrznúci dážď a to v oblasti Bratislavy. Portál dodáva, že mrznúci dážď výraznejšie naberie na sile po 14.00 h a preto sa už cestovaniu po západnom Slovensku v tomto čase vyhnite. Do Trenčianskeho kraja dorazí podľa predpovedí mrznúci dážď po 16.00 h, do Banskobystrického kraja po 17.00 h a do Žilinského po 18.00 h. Na východné Slovensko sa mrznúci dážď dostane po 21.00 h.

Mestskú časť Bratislava-Lamač pokryl sneh (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

iMeteo dodáva, že najintenzívnejší mrznúci dážď by sa mal vyskytovať v Trenčianskom kraji, kde by mohlo spadnúť až 7 mm. Medzi postihnuté oblasti ale bude patriť prakticky celý západ a Košický kraj, kde spadne okolo 5 mm. Na zvyšku územia sa očakáva vytvorenie tenšej vrstvy ľadu.

Aktuálna situácia na cestách

Miestami zľadovatený sneh v hrúbke 2 cm je na ceste II. triedy v úseku Liptovský Hrádok-Podbanské a tiež na vozovkách ciest III. triedy v okolí Liptovského Hrádku. Upozornila na to Slovenská správa ciest (SSC). Na webe zjazdnost.sk cestári takisto informovali, že horské priechody sú zjazdné s obmedzeniami. "Povrch vozoviek je prevažne pokrytý vrstvou čerstvého, kašovitého, alebo utlačeného snehu. Na horských priechodoch Štós a Vrchslatina je miestami zľadovatený sneh," dodali.

Stellacentrum varuje pred snehovými jazykmi na ceste v sedle Besník, rovnako i pred poľadovicou v úsekoch Ružomberok - Ivachnová a Poprad - Kežmarok.

Premávka vo Vysokých Tatrách je podľa polície plynulá, upozorňuje na počasie

Premávka v okolí lyžiarskych stredísk vo Vysokých Tatrách bola v nedeľu dopoludnia plynulá a bez obmedzení. Informuje o tom prešovská krajská polícia na sociálnej sieti. Vodičom zároveň pripomína výstrahy pred počasím.Ako uvádza, cestná premávka je v súčasnosti bez obmedzení aj v okolí Štrbského Plesa. Cesty sú zasnežené, no prejazdné.Vo Vysokých Tatrách tento týždeň evidovali zhustenú premávku a tvorbu kolón. Policajti na situáciu dohliadali a došlo aj k niektorým obmedzeniam v cestnej premávke.

Polícia vodičov zároveň upozorňuje, že v súvislosti s počasím sú vydané viaceré výstrahy 1. stupňa. V rámci Prešovského kraja meteorológovia varujú pred snehovými jazykmi a závejmi v okresoch Poprad a Kežmarok, a to od 14.00 h. Poľadovicu možno očakávať na celom Slovensku od 19.00 h do pondelkového (6. 1.) poludnia. Tiež pripomína, že na horách v rámci východného Slovenska platí v okrese Poprad výstraha pred vetrom od 20.00 h do pondelkového rána.