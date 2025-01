Európa čelí problémom s plynom! Po zastavení tranzitu ruského plynu cez Ukrajinu ceny vzrástli, tým to neskončí

(Zdroj: Getty Images)

AMSTERDAM - Veľkoobchodné ceny plynu v Európe v piatok vzrástli a zvýšia sa aj za celý týždeň, keďže trh zápasí s klesajúcimi zásobami a obmedzenejšími dodávkami po strate ruských tokov potrubím cez Ukrajinu. Vyplýva to zo správy agentúry Bloomberg.

Cena referenčného európskeho kontraktu na plyn s dodávkou vo februári sa v piatok na burze TTF v Amsterdame pohybuje v blízkosti 50 eur za megawatthodinu. Za celý týždeň kontrakt smeruje k zisku v rozmedzí 4 až 5 %. To bude už tretí týždeň po sebe, keď si pripíše zisk, a to aj pri nízkych objemoch obchodovania pre novoročné oslavy. Európske ceny plynu sa pohybujú blízko 14-mesačného maxima viac ako dva roky po tom, čo región prešiel energetickou krízou.

K zastaveniu dodávok ruského plynu cez Ukrajinu na Nový rok došlo v čase, keď Európu zasiahlo chladné počasie. To núti krajiny čerpať plyn zo zásobníkov najrýchlejším tempom od obdobia pred krízou. Rozsiahle podzemné zásobníky v regióne sú aktuálne naplnené na 72 %, čo je menej než 86 % v rovnakom období minulého roka. Aj keď existuje len malé riziko nedostatku plynu v Európe túto zimu, napätá ponuka spôsobí, že zásoby sa vyčerpajú viac ako vlani. To skomplikuje napĺňanie zásobníkov pred ďalšou vykurovacou sezónou. "Existuje čoraz väčšie riziko, že Európa ukončí zimu s nízkymi úrovňami zásob plynu, čo spôsobí, že ich doplnenie bude nákladné," povedal Arne Lohmann Rasmussen, hlavný analytik Global Risk Management v Kodani.

Kolísanie trhu

Kontinent je v súčasnosti čoraz viac vystavený kolísaniu trhu, keďže sa stáva závislým od dodávok skvapalneného zemného plynu (LNG) po zastavení tokov ruského plynu cez Ukrajinu. Aktuálny rast cien sa zhoduje tiež s odstávkou nórskeho zariadenia Hammerfest LNG, ktoré zastavilo prevádzku až do 9. januára pre poruchu kompresora. Akékoľvek prerušenia v globálnych závodoch na vývoz LNG môžu zvýšiť kolísanie cien komodity.

Ruský plyn prúdi potrubím do Európy už len jednou trasou - cez Turecko do Maďarska. Väčšine stredoeurópskych zákazníkov ruskej spoločnosti Gazprom sa podarilo získať alternatívne dodávky. Rakúsko podľa správy od Austria Gas Grid Management dostáva viac plynu cez Nemecko a Taliansko.

Európa pravdepodobne zvýši svoju závislosť od skvapalneného zemného plynu (LNG). A to aj z Ruska, ktoré už v minulom roku dodalo do regiónu rekordné objemy LNG a stalo sa tak druhým najväčším dodávateľom po USA, ktoré nedávno spustili dve nové exportné zariadenia. Pre vnútrozemské štáty v strednej a východnej Európe však náklady na námornú dopravu do Nemecka, Poľska alebo Grécka, následné splyňovanie LNG a jeho ďalší tranzit predstavujú drahú možnosť. Slovensko odhaduje, že mu dovoz plynu prinesie dodatočné náklady vo výške 177 miliónov eur.