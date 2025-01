Počasie bude NEBEZPEČNÉ, hrozí ľadová kalamita! TU to bude najhoršie... Sviatok prinesie veľký ZVRAT

Ilustračné foto (Zdroj: TASR - Dano Veselský, Getty Images)

Do Európy mieri teplý front, ktorý prinesie mimoriadne nebezpečné počasie, informuje iMeteo.sk. Prechod studeného frontu nahradí teplý front, ktorý do strednej Európy prinesie plošné zrážky. Najskôr dorazí do Nemecka, Česka a následne aj na Slovensko, kedy začne počasie u nás ovplyvňovať počas nedele.

archívne video

Mínusové teploty v Rajeckej doline (Zdroj: TASR/Daniel Stehlík)

V sobotu vystúpi denná teplota od - 4 až po 1 stupeň Celzia, na juhu bude miestami do +3 stupňov Celzia. Fúkať bude západný vietor do 25 kilometrov za hodinu, no pozor si treba dávať na horách nad pásmom lesa, kde sa očakáva búrlivý vietor až víchrica.

To najhoršie však príde v nedeľu

V nedeľu nás čaká naozaj mrazivá noc, najnižšia nočná teplota bude od -1 až -8, v údoliach miestami -9 až -16 stupňov Celzia. Denná teplota sa bude pohybovať od - 4 stupňov do 1 stupňa Celzia, na juhozápade bude miestami do 4 stupňov. Okrem toho bude fúkať prevažne južný vietor 3 až 9 m/s (10 až 30 km/h), v nárazoch ojedinele až do 55 kilometrov za hodinu.

Výstraha prvého stupňa pred nízkymi teplotami vydané od nedele 20.00 h do pondelka 05.00 h (Zdroj: SHMÚ)

V nedeľu dopoludnia sa postupne rozsneží na severozápade Slovenska a postupne sa snehové zrážky rozšíria aj nad stredné a čiastočne aj nad východné Slovensko. Napadnúť by mohlo až 10 centimetrov snehu, preto na cestách treba trátať s možnými komplikáciami. Ešte nebezpečnejšia situácia však nastane popoludní, keď teplejší vzduch vo vyšších polohách zapríčiní topenie zrážok, ktoré sa následne opäť dostanú do vrstvy, kde mrzne. Portál varuje, že výsledkom bude mrznúci dážď, ktorý obalí cesty vrstvou ľadu. Najhoršia situácia zasiahne okresy na západnom a strednom Slovensku, preto je vhodné radšej nikde nejazdiť, pretože ľahko môže dôjsť k šmyku.

Mrznúci dážď má byť podľa iMetea.sk natoľko výrazný, že spadnúť môže 5 až 10 mm mrznúcich zrážok. Takéto množstvo môže vytvoriť až 1 cm hrubú ľadovú škrupinu, ktorá môže okrem ciesť obaliť aj stromy a elektrické vedenia, čo môže spôsobiť ďalšiu kalamitnú situáciu. Pre celé územie Slovenska vydali tiež meteorológovia výstrahu prvého stupňa pred poľadovicou, ktorá začne platiť od 17.00 h a potrvá až do nedeľného poludnia.

(Zdroj: SHMÚ)

Zvrat na sviatok Troch kráľov

Z nedele na pondelok sa na mnohých miestach vyskytne dážď či dážď so snehom, na strednom a východnom Slovensku spočiatku aj sneženie, lokálne sa bude tvoriť aj poľadovica. Najnižšia nočná teplota bude -1 až -6 stupňov, na juhozápade bude miestami okolo 1 stupňa Celzia.

(Zdroj: Facebook/SHMÚ)

V pondelok sa však počas dňa citeľne oteplí, najvyššia denná teplota vystúpi na 2 až 7, na západe a Honte väčšinou 8 až 13 stupňov Celzia. Fúkať bude juhovýchodný až južný vietor 3 až 8 m/s (10 až 30 km/h).