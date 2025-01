Trest za vraždu si odpykáva 43 žien: Ako žijú za mrežami?

(Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA- Budíček krátko po piatej! Počas víkendov a sviatkov si odsúdené ženy môžu pospať dlhšie o viac ako hodinu. Koláč, ovocný jogurt a čierna káva na raňajky, na desiatu pomaranč, zeleninová polievka, mletý rezeň so zemiakovou kašou a šalátom na obed. No a na večeru špagety. Zo 43 odsúdených žien za vraždy, pracuje 23. Výplatu 230 eur dostávajú za prácu v krajčírskej dielni, v práčovni či za výrobu súčiastok do automobilov. Aj takto žijú za mrežami.

Aktuálne je vo výkone trestu takmer 540 odsúdených žien. „Najčastejšie ide o trestný čin nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov,ich držanie a obchodovanie s nimi, nasleduje krádež a lúpež,“ uviedla Katarína Bednárová z referátu komunikácie Zboru väzenskej a justičnej stráže. Ženy vykonávajú trest odňatia slobody v ústave Nitra-Chrenová, Nitra, Levoča a Sučany. „Odsúdené nie sú segregované podľa charakteru trestného činu, ale môžu byť umiestnené na ktoromkoľvek oddiele a môžu byť umiestnené do otvoreného oddelenia Kováčová,“ vysvetlila Katarína Bednárová.

Od rána do večera

Denný režim v ústave Nitra - Chrenová je upravený v ústavnom poriadku, pričom tento nie je viazaný na charakter trestného činu. Budíček majú odsúdené ženy cez pracovné dni o 5,15 hod., počas víkendov a sviatkov si môžu pospať dlhšie a to až do 6,30 hod..

Po budíčku nasleduje osobná hygiena, odsúdené si ustelú posteľ, raňajky im podávajú o 7,00 hod., po nich nasleduje takzvané sčítavanie, následne môžu ísť do práce, cez víkendy a sviatky majú osobné voľno. Čas trávia čítaním, písaním listov, praním bielizne či sledovaním televízneho vysielania.

O 12,00 hod. je obed a nasleduje osobné voľno. V dňoch pracovného voľna môžu prijímať aj návštevy. Večera sa podáva už od 16,30 hod., nasleduje večerné sčítanie a upratovanie. V čase od 19,00 hod. až do 21,30 hod. počúvajú rozhlas či sledujú televízny program., potom sa pripravujú na večierku, ktorá je cez pracovné dni od pondelka do štvrtka o 21,15 hod o v piatok a v sobotu v čase medzi 21,30 hod. a 22,00 hod..

Strava pre vegetariánky a alergičky

Strava sa líši pre nepracujúce, pre pracujúce a pre mladistvé. Na základe žiadosti môžu dostať väzenkyne bezmäsitú alebo bezbravčovú stravu. Lekár môže rozhodnúť aj o diéte, týka sa to najmä alergičiek.

Koláč, ovocný jogurt čierna káva na raňajky, na desiatu pomaranč, zeleninová polievka a mletý rezeň so zemiakovou kašou a šalátom na obed a špagety s paradajkovou omáčkou a syrom na večeru. Vegetariánky môžu dostať zeleninový rezeň a ženám, ktoré nejedia bravčové, naservírujú rezeň kurací.

Za prácu výplata 230 eur

Za spáchanie trestného činu vraždy je odsúdených žien 30 a za úkladnú vraždu 13. Zo 43 odsúdených žien za vraždy, pracuje 23.

Ide predovšetkým o pomocné práce v kuchyni, upratovacie práce, krajčírske práce, práce v práčovni, výroba komponentov pre automobilový priemysel, potravinársky priemysel a výroba protipožiarnych komponentov. „Priemerná výška pracovnej odmeny odsúdených v rámci celého zboru za mesiac október 2024 bola 230,49 eur,“ povedala Katarína Bednárová.

Listy môžu písať neobmedzene, návštevy prijímať raz za mesiac

Odsúdené majú právo prijať návštevu blízkych osôb najmenej raz za mesiac v trvaní najmenej dvoch hodín. Návšteva uskutoční len na základe pozvania takzvanej „navštívenky“, ktorú odsúdená pošle blízkym. Na návštevu do väzenia môže ísť najviac päť osôb a to vrátane detí. Ak má odsúdená viac ako štyri deti, toto obmedzenie pre jej deti neplatí.

Listy môžu písať a prijímať odsúdené v neobmedzenom počte. A do výkonu trestu je im možné poslať aj peniaze na účet. Do ruky ich však nedostanú, uložia sa na kartu. Z týchto finančných prostriedkov môžu nakupovať vo väzenskom bufete. Tak isto ich môžu použiť na telefonáty blízkym. Najmenej štyri dni v mesiaci môžu prevolať 30 minút za jeden deň.

Ženy vo výkone trestu majú právo prijať balík do hmotnosti dvoch kilogramov každé tri mesiace (mladistvé raz za mesiac). Balík môžu blízky však poslať iba ak majú povolenie – takzvanú „balíčenku", ktorú im odsúdená pošle. Schváliť to musí vedenie väznice.

Známe odsúdené vrahyne

Alena Zsuzsová (50) odsúdená na 21 rokov

Alena Zsuzsová (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

Od októbra 2021 právoplatnej odsúdená za sprostredkovanie objednávky vraždy exprimátora Hurbanova Lászlóa Basternáka z júla 2010. Po jedenástich rokoch sa podarilo orgánom činným v trestnom konaní a súdom objasniť trestný čin.

Bývalého regionálneho politika SMK Lászlóa Basternáka zastrelil Štefan Kaluz. Strelca vypátrali veľmi krátko po vražde a už dávno si aj odpykáva svoj 25-ročný trest. V januári 2019 vyšetrovateľ obvinil Romana Ostružlíka, ktorý tiež pôsobil ako regionálny politik a kandidát na primátora Hurbanova. So zavraždeným mal v minulosti vyostrené spory, no popiera, že by si objednal jeho vraždu. Alena Zsuzsová mala objednávku vraždy sprostredkovať, prijať ju mal Vladimír Mosnár, ktorý kedysi so Štefanom Kaluzom pracovali v SBS. Zsuzsová je okrem toho čelí obžalobe v prípade vraždy novinára Jána Kuciaka.

Zuzana Znamenáková (62) odsúdená na 25 rokov

Podvodníčka s nehnuteľnosťami Zuzana Znamenáková si odpykáva trest za vraždu Bratislavčana Viliama Andrášika († 47), ktorého pripravila aj rodinný dom v Prievoze. Zaplatila komplicovi Milanovi Struhalovi 1,5 milióna korún (49 700 eur) za likvidáciu starého mládenca, ktorý pracoval na cintoríne. Milan Struhár prizval na pomoc ďalších mužov. Viliama Andrášika vytiahli z domu a potom ho doviezli na dohodnuté miesto neďaleko Bytče a odtiaľ k Beňovskému jazeru blízko obce Mikšová. Na telo mu lanom pripevnili činky a sotili ho do vody, v ktorej sa utopil. K vražde muža s prezývkou Motýľ došlo v marci 2007. Zuzanu Znamenákovú však obvinili až v roku 2017, v tom čase už bola vo výkone trestu a odpykávala si 16 ročný trest za podvody s nehnuteľnosťami.

Kateryna B. (43) odsúdená na 15 rokov

Kateryna B. je odsúdená na 15 rokov (Zdroj: TASR)

Kateryna B. pôvodom z Ukrajiny má na svedomí vraždu svojho manžela Sergija. Vražda sa stala v januári 2023 v Novej Dubnici. Manželia boli pod vplyvom alkoholu, žena dostala od manžela dve facky a tak vzala do rúk kuchynský nôž a muža ním trafila trikrát. Nôž prenikol až do pľúc. Napriek snahe privolaných záchranárov jej manžel na následky bodnutia na mieste zomrel. Žena síce vinu priznala, namietala však právnu kvalifikáciu a tvrdila, že nemala v úmysle manžela zabiť a konala v nutnej