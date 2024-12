Je rozhodnuté! Prekvapivé stanovisko strany SNS: Kto bude novým predsedom parlamentu?

Andrej Danko (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Koaličná SNS podporí na najbližšej schôdzi Národnej rady (NR) SR do funkcie predsedu parlamentu kandidáta zo strany Hlas-SD. Líder národniarov Andrej Danko sa vzdáva akéhokoľvek nároku na daný post. SNS to deklarovala vo svojom stanovisku. Odôvodnila to tým, že tému treba definitívne uzavrieť, aby bolo možné riešiť národnoštátne záujmy aj všetky vzniknuté problémy v rámci koalície. Zároveň očakáva, že po tomto kroku dôjde k podpore vládnych návrhov, ako aj k schváleniu nominácií do rady STVR.