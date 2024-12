Počasie sa s nami zahráva: Posledný decembrový víkend je opäť bez snehu, Nový rok má ale priniesť poriadny zvrat!

(Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA – Ani posledný decembrový víkend neprináša výraznú zmenu počasia. Z hľadiska teplôt je ale najteplejšie na miestach, kde by to mnohí nečakali. Nový rok v Európe má byť ale prekvapením aj pre meteorológov.

Aj posledný decembrový víkend ovplyvňuje výrazná a mohutná tlaková výš priamo nad naším územím. Vo vyšších vrstvách ovzdušia od severu až severovýchodu dokonca prúdi teplý vzduch, čo spôsobuje, že počasie je prevažne jasné až polojasné. Oblačno je iba na východe Slovenska a ojedinele sa tvoria aj hmly, informuje imeteo.sk.

Naši vojaci bránia našu krajinu 24 hodín denne, tvrdí vrchný veliteľ Ozbrojených síl Ukrajiny (Zdroj: Facebook/General Staff of The Armed Forces of Ukraine)

Najteplejšie bude na horách

Maximálna denná teplota dnes vystúpi na +4 až +10 stupňov Celzia a radosť z nej budú mať najmä lyžiari na horách. Vo výške 1500 metrov nad morom vystúpi teplota dokonca až +8 stupňom Celzia. Na väčšine územia bude fúkať iba slabý vietor, no prevládať bude bezvetrie. Severný vietor sa objaví iba v Košickom kraji a na Horehroní.

Počasie na Nový rok bude pripomínať skôr leto

V nedeľu bude charakter počasia rovnaký, bude prevažne jasno až polojasno a v nižších polohách môže byť zamračené. Objaviť sa môžu aj hmly a slabé zrážky. Denné teploty budú rovnako na úrovni od +4 do +9 stupňov Celzia a pri trvajúcej hmle alebo nízkej oblačnosti môžu teploty klesnúť. Podľa meteorológov ale zmena nenastane ani v novom roku. Teploty v Európe majú skôr pripomínať skorú jar alebo dokonca začiatok leta.

Talianski meteorológovia uviedli, že v januári očakávajú "prvú vlnu horúčav". Na niektorých miestach môžu teploty v Taliansku atakovať dokonca +20 stupňov Celzia, čo je na mesiac január mimoriadne nezvyčajné. Naopak výraznú zmenu môžu pocítiť Spojené štáty americké, kde očakávajú snehové búrky a mimoriadne nízke teploty. Podľa predpovedí by nečakane vysoké teploty mohli na juhu Európy vydržať až týždeň, potom sa prudko ochladí.