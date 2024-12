Dráma počas súkromnej párty na popradskom letisku: Najskôr bitka a tasenie mačiet, potom STREĽBA! Jeden zranený

Ilustračné foto (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Banskobystrický kraj)

POPRAD - Skutočná dráma sa odohrala v areáli letiska v Poprade na súkromnej párty. Jeden z ochrankárov mal vytiahnuť zbraň a vystreliť. Jedného muža museli odviezť do nemocnice.

V areáli popradského letiska vo štvrtok 26. decembra 2024 nadránom zaznela streľba. Podľa informácií noviny.sk sa mala medzi účastníkmi súkromnej akcie strhnúť bitka, pri ktorej niektorí z nich vytiahli mačety. Člen SBS preto vytiahol zbraň a údajne v sebaobrane vystrelil, pričom zasiahol muža do nohy a vážne ho zranil.

archívne video

Vodič osobného auta pri snahe zraneného muža čím skôr odviesť do nemocnice havaroval na kruhovom objazde v meste. Muža sa však napokon podarilo dostať do opatery lekárov a previezť ho do nemocnice v Košiciach.

„Celý problém, ktorý vznikol, je na strane organizátora akcie a musím povedať a pochváliť zamestnancov letiska, že sa zachovali v tejto situácii plne profesionálne,“ poznamenal predseda predstavenstva letiska Patrik Františka. Zároveň zdôraznil, že párty sa konala na mieste, ktorá sa bežne používa na rôzne akcie. Incident neohrozil prevádzku letiska.

Polícia potvrdila, že k udalosti došlo. Viac informácií však neposkytla. "Po skončení festivalu došlo ku konfliktu medzi účastníkmi. Vzhľadom na prvotne vykonávané procesné úkony bližšie informácie k tomuto prípadu momentálne nie je možné poskytnúť, " poznamenala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru Jana Ligdayová.