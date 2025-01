Nový trend na slovenských cestách: V mestách pribúdajú turbo-okružné križovatky! Viete AKO sa na nich správať?

Turbo-okružná križovatka v Trenčíne (Zdroj: trencin.sk)

Na prvý pohľad sa turbo-okružná križovatka môže javiť ako komplikovanešia verzia klasického kruhového objazdu. V skutočnosti je však navrhnutá tak, aby zjednodušila používanie kruhových objazdov s viacerými jazdnými pruhmi, zvyšila kapacitu dopravy v danej oblasti a predovšetkým zlepšila bezpečnosť cestnej premávky. Typickým znakom je špirálové usporiadanie s fyzicky oddelenými jazdnými pruhmi, čo vodičom pomáha lepšie sa orientovať a zamedzuje chaotickým situáciám.

Ako správne jazdiť na turbo-okružných križovatkách

Ako prvé si pred vstupom do križovatky všímajte dopravné značenie. Vodič pri prechádzaní z jedného jazdného pruhu do druhého je povinný dať prednosť v jazde vodičovi jazdiacemu v jazdnom pruhu, do ktorého prechádza. Je dobré včas dať znamenie smerovým svetlom, aby ostatní vedeli, aký máte úmysel.

V situáciách, kde sa dva jazdné pruhy zbiehajú do jedného, platí pravidlo právého jazdného pruhu – vodič v ľavom pruhu musí dať prednosť vodičovi v právom pruhu. Ak sa vodičovi nepodarí včas preradiť pre hustotu premávky, nemal by zastaviť. Namiesto toho sa odporúča urobiť otočku navyše a správne sa zaradiť.

Prínosy turbo-okružných križovatiek

Hlavným cielen turbo-okružných križovatiek je zlepšenie plynulosti dopravy a zvyšenie bezpečnosti, pripomína portál Topspeed. Štúdie dokázali, že výrazne znižujú počet dopravných nehôd, a to najmä tých, ktoré sú spôsobené nesprávnym radením v klasických viacpruhových kruhových objazdoch. Okrem toho tieto križovatky efektívne riešia problém so zvyšujúcimi sa dopravnými intenzitami v mestách a výrazne prispievajú k zlepšeniu dopravnej infraštruktúry.

Aj napriek tomu, že turbo-okružné križovatky na prvý pohľad vyzerajú zložito, ich cieľom je práve naopak – zjednodušiť či používanie pre vodičov a zlepšiť bezpečnosť cestnej premávky. Dôležité je, aby vodiči venovali pozornosť dopravnému značeniu a správali sa podľa pravidiel.