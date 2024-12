Koniec krízy v zdravotníctve: Lekári sa vracajú do práce po dohode s vládou

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA - Lekári z Univerzitnej nemocnice Bratislava (UNB) postupne podpisujú dodatky k pracovným zmluvám, čím sa dočasne zrušia ich výpovede. Podpísať ich malo takmer 100 percent z lekárov, ktorí v UNB podali výpoveď. Vyplýva to zo stanoviska, ktoré poskytla hovorkyňa nemocnice Eva Kliská.

"Lekári, ktorí podali výpovede, postupne dodatky podpisujú, podľa našich informácií, ktoré máme od zástupcov Lekárskeho odborového združenia vo všetkých našich nemocniciach, tieto dodatky podpísalo takmer 100 percent lekárov," uviedla hovorkyňa.

Šéf Lekárskeho odborového združenia (LOZ) Peter Visolajský ešte v piatok (20. 12.) avizoval, že v pondelok by mali mať dodatky k zmluvám podpísané všetci lekári vo výpovediach. Ako ozrejmil, lekári sa vrátia do nemocníc podmienečne a vláda musí do konca februára 2025 splniť sľuby, ku ktorým sa zaviazala v spoločnej dohode s LOZ.

Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) v piatok v mene vlády podpísal s Lekárskym odborovým združením zmluvu o nastolení sociálneho zmieru v zdravotníctve. Vláda sa v nej zaviazala k plneniu viacerých požiadaviek lekárskych odborárov. Rovnako k tomu, že o sporných bodoch budú obe strany ďalej rokovať. LOZ má zabezpečiť, aby lekári stiahli svoje výpovede. Nemocničným lekárom by sa podľa zmluvy mali zvyšovať platy podľa pôvodného stavu pred konsolidáciou. Uzavretím zmluvy sa podarilo zabrániť kolapsu nemocníc, ktorý hrozil pre výpovede viac ako 3300 lekárov.