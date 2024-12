Na frekventovanej ceste v centre Bratislavy sa menili pravidlá: Koniec rýchlej jazde! Riskujete vysokú pokutu

Ilustračné foto (Zdroj: Reprofoto - Google maps)

BRATISLAVA - Dlhé roky boli vodiči v hlavnom meste zvyknutí, že na určitom úseku z Lamaču do centra sa dalo jazdiť maximálnou rýchlosťou 70 kilometrov za hodinu. To sa však teraz zmenilo a aby sa motoristi vyhli pokute, budú musieť dodržiavať rýchlosť 50 kilometrov za hodinu. Značky zmizli bez toho, aby o tom niekto informoval.

V smere od Patrónky v bratislavskom Starom Meste až do centra sa dalo jazdiť na Brnianskej ulici Husákovej odbočky, až po úsek, v ktorom sa na Pražskú pripájajú autá zo Stromovej ulice na Kramároch. Naopak sa dalo ísť 70kou približne od zastávky Sokolská až po zástavku MHD Dubová. Vodiči takto jazdili dlhé roky a boli na rýchlosť v danom úseku zvyknutí. Niektorí nerešpektovali ani zvýšenú rýchlosť v meste, išli o poznanie rýchlejšie. Informuje o tom portál sme.sk.

Väčšina vodičov si pritom zmenu v cestnej premávke nevšimli a naďalej úsekom jazdia pôvodnou rýchlosťou. Zmenu, osadenie či odstránenie dopravného značenia, teda značky schvaľuje dopravný inšpektorát. K odstráneniu značiek na daných úsekoch došlo koncom novembra. Keďže ide o cestu druhej triedy, má ju v správe bratislavský magistrát. Podľa slov hovorcu mesta Petra Bublu došlo k zníženiu rýchlosti na ceste od Patrónky po Pražskú, aj v opačnom smere, postupne. "K zníženiu najvyššej dovolenej rýchlosti, prišlo najmä na základe podnetov od obyvateľov, a to najskôr počas tohto roka na Brnianskej ulici medzi križovatkou Patrónka a Ulicou Prokopa Veľkého z pôvodných 70 na 50 kilometrov za hodinu, o čom sme viackrát informovali prostredníctvom médií, keďže to bola téma, na ktorú sa médiá opakovane dopytovali. Rovnako tak aj o zámere upraviť rýchlosť v zostávajúcej časti úseku,” tvrdí Bubla.

V prípade, ak by vodiči naďalej jazdili úsekom pôvodnou rýchlosťou a namerali by ich policajti, riskovali by pokutu vo výške 50 eur. Ak by úsekom prechádzali ešte vyššou rýchlosťou, napríklad 90 kilometrov za hodinu, policajti by im mohli napariť pokutu až do výšky 320 eur.

Tragická nehoda

Začiatkom októbra sa pritom v uvedenom úseku stala vážna dopravná nehoda medzi taxikárom a chodkyňou, ktorá prebiehala cez cestu. Vodič auta sa snažil nehode zabrániť, no nepodarilo sa mu to a napokon doň vrazilo druhé auto, ktoré taxi odhodilo do stĺpu a následne zastavil v kríkoch. Následne do auta vrazilo druhé vozidlo. Taxík vrazil do stĺpa, odkiaľ ho odhodilo do kríkov. Náraz bol natoľko silný, že motor skončil mimo auta.

TRAGICKÁ DOPRAVNÁ NEHODA V BRATISLAVE Dnes krátko po 14:00 h došlo na Pražskej ulici smerom na ulicu Prokopa Veľkého k... Posted by Polícia SR - Bratislavský kraj on Thursday, October 3, 2024

K ďalšej tragickej dopravnej nehode došlo aj koncom októbra, a to na križovatke ulíc Brnianska – Prokopa Veľkého. Tu došlo k zrážke osobného auta Citroën a motocykla Honda. "Vozidlo Citroën bolo po náraze odrazené na chodník, kde skončilo v stĺpe verejného osvetlenia. Motocykel bol tiež odrazený do stĺpu verejného osvetlenia. 30-ročný motocyklista utrpel zranenia nezlučiteľné so životom," uviedli policajti.

TRAGICKÝ VÍKEND NA CESTÁCH BRATISLAVSKÉHO KRAJA: O ŽIVOT PRIŠLI DVAJA MOTOCYKLISTI ➡️ Dopravní policajti Krajského... Posted by Polícia SR - Bratislavský kraj on Monday, October 28, 2024

Dychová skúška u vodiča vozidla zn. Citroën síce bola s negatívnym výsledkom, ale orientačným testom na drogy bolo u neho zistené požitie THC pred jazdou. Z toho dôvodu bol prevezený do nemocnice, kde mu bol vykonaný odber biologického materiálu za účelom detekcie návykových látok.