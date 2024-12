Čakajú nás biele Vianoce? Predpoveď meteorológa zrejme mnohých poteší: TIETO oblasti sa môžu tešiť na sneh!

(Zdroj: thinkstock.com)

Začiatkom týždňa mnohých prekvapilo oteplenie, keď denné teploty dosahovali aj 11 stupňov Celzia. Týždeň pred Vianocami to tak vyzeralo opäť na teplé Vianoce, na aké sme posledné roky zvyknutí. To potvrdzuje aj meteorológ Pavel Matejovič. "V úvode tohto týždňa zosilnelo teplé západné prúdenie, pričom maximálne teploty vystúpili na juhozápadnom Slovensku až na 12 °C. Západné prúdenie bude pokračovať aj v nasledujúcom období. Po 20. decembri k nám bude striedavo prúdiť teplejší a chladnejší morský vzduch. Pri prechode jednotlivých frontálnych systémov sa budú vyskytovať aj atmosférické zrážky, ktoré budú v horských oblastiach prevažne snehové, v nížinách sa budú vyskytovať zrážky vo forme dažďa, prechodne budú aj zmiešané a snehové," uviedol pre Topky.sk.

Ako dodal, prognostické modely aktuálne počítajú s ochladením počas vianočných sviatkov. V dňoch 22. až 26.decembra by do strednej Európy mal podľa slov Matejoviča prúdiť od severozápadu chladnejší morských vzduch. "Okrem toho, že počasie by malo byť veterné, mali by sa vyskytovať aj zrážky prevažne vo forme sneženia, no v nížinách sa môžu prechodne vyskytnúť aj zmiešané zrážky alebo dážď. Teploty cez deň by sa mali na v nížinách juhozápade Slovenska pohybovať v uvedom období v intervale 2 až 6 °C. Teda aj keď bude snežiť, sneh sa bude pri vyšších teplotách pravdepodobne topiť," upozornil odborník.

Na záver uviedol, že v ranných a nočných hodinách, keď sa budú pohybovať teploty okolo bodu mrazu, sa však môže aj v nížinách vytvoriť snehová pokrývka. V tejto chvíli sa však nedá presne predpovedať, v ktorom dni počas Vianoc sa sneh na juhozápade môže vyskytnúť. Dokonca ani v ktorých lokalitách. "Na horách a v polohách nad 400 m by však malo prevládať typické zimné počasie, pričom miestami môže byť sneženie aj intenzívne a pri silnejšom vetre sa budú vytvárať aj snehové jazyky a záveje. Tam sa teda ľudia môžu tešiť na pravé biele Vianoce. Predpoveď počasia na dlhšiu dobu ako 6 dní je však značne neistá a treba ju brať s rezervou. Po Vianociach by sa malo otepliť, no počasie na Silvestra a Nový rok sa aktuálne ešte nedá predpovedať," uzavrel.

Aktuálna predpoveď Slovenského hydrometeorologického ústavu počíta s početnými zrážkami od noci z nedele na pondelok. "Oblačno až zamračené a na viacerých miestach sneženie, v južnej polovici západného Slovenska aj dážď. Cez deň zrážky už len ojedinele, najmä na východe," píšu meteorológovia v predpovedi na pondelok. "Oblačno až zamračené, miestami prechodne zmenšená oblačnosť. Miestami, na severe a východe na viacerých miestach, sneženie alebo snehové prehánky. V nižších polohách na juhu aj dážď alebo dážď so snehom," znie predpoveď na utorok.