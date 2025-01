S rokom 2025 pribudnú zmeny! Daň na nealkoholické nápoje alebo digitálny občiansky

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA - Nealkoholické nápoje s pridaným cukrom alebo sladidlami, či už ide o bežné balené nápoje, sirupy alebo energetické nápoje, podliehajú od tohto roka novej spotrebnej dani. Vyplýva to zo zákona o dani zo sladených nealkoholických nápojov, ktorý je účinný od stredy.

Novú daň budú platiť podnikateľské subjekty, ktoré uskutočňujú prvé dodanie nápoja v tuzemsku. Vyberať ju budú v cene nápoja. Pre balený nápoj pripravený na konzumáciu, ktorý obsahuje pridaný cukor alebo sladidlo, je sadzba dane 0,15 eura na liter. Energetické nápoje s vysokým obsahom kofeínu podliehajú vyššej sadzbe 0,30 eura/liter. V prípade balenej koncentrovanej látky, ktorá si vyžaduje ďalšiu prípravu pridaním vody, mlieka, ľadu alebo oxidu uhličitého, je sadzba 1,05 eura/liter alebo 4,30 eura/kilogram, podľa toho, v akej mernej jednotke sa nápoj dodáva.

archívne video

Od roku 2025 bude možné vytvoriť digitálny občiansky i vodičský preukaz, informuje minister Matúš Šutaj Eštok (Zdroj: TASR/Jakub Popelka)

Zo zdanenia sa vypustili sladené mliečne nápoje, jogurtové nápoje a nápoje na rastlinnej báze. Tiež koncentrované balené látky, ktoré majú charakter liečiva a ktoré sa predávajú napríklad v lekárňach, ako aj výživové doplnky, napríklad voľnopredajné šumivé vitamínové tablety či proteínové nápoje. Naopak, zdanenie sa dodatočne rozšírilo na sladené nealkoholické nápoje, ak obsahujú kávu, čaj alebo ich náhradu, a to aj v prípade, ak obsahujú mlieko alebo iné rastlinné alternatívy. Ide napríklad o balenú ľadovú kávu, kávový nápoj s obsahom rastlinnej náhrady mlieka, cereálny kávovinový nápoj či balený čaj s mliekom. Týka sa to aj ich koncentrovanej podoby, napríklad prášku a kapsuly.

Daň zo sladených nealkoholických nápojov predstavuje podľa ministerstva financií štandardný fiškálny nástroj zavedený aj v rámci iných členských štátov Európskej únie a mnohých ďalších krajín sveta, ktorým je možné regulovať spotrebu negatívnych externalít. Zdanenie sladených nealkoholických nápojov odporúča aj Svetová zdravotnícka organizácia (WHO).

Od nového roka si môžu Slováci vytvoriť digitálny občiansky i vodičský preukaz

Od roka 2025 môžu Slováci využiť aj elektronické verzie dvoch základných a najviac používaných dokladov - občianskeho preukazu a vodičského preukazu. Vyplýva to z novely zákona o cestnej premávke, ktorým sa zmenil aj zákon o občianskych preukazoch. Nová legislatíva nadobudla od nového roka účinnosť. Novela prináša predpoklady na vytváranie digitálnych verzií v mobilných zariadeniach, ako aj na ich overovanie kontrolnými orgánmi. Možnosť vytvorenia si digitálnych verzií oboch preukazov nebude nijako meniť zaužívané procesy vydávania fyzických dokladov.

"Predpokladom na vytvorenie digitálnej verzie oboch preukazov bude najskôr ich vydanie vo fyzickej podobe. Z právneho hľadiska sú digitálne verzie v návrhu zákona definované ako rovnopisy, čo znamená, že ide o doslovné odpisy fyzických dokladov, s čím sú spojené aj akékoľvek dôvody neplatnosti či nemožnosti ich používať," vysvetlilo ministerstvo vnútra. V prvom štádiu sa majú digitálne verzie oboch dokladov používať len pri policajnej kontrole okrem hraničných kontrol, kde sa podľa medzinárodných predpisov musia vyžadovať doklady spĺňajúce dané fyzické predpoklady. "V praxi pôjde predovšetkým o využívanie tejto možnosti pri kontrolách vykonávaných hliadkami poriadkovej, dopravnej a železničnej polície," objasnilo ministerstvo. V ďalších fázach projektu sa ráta s rozšírením funkcionalít i dostupnosti pre tretie osoby.

Rok 2025 bude rokom diskusií o agropolitike, ale asi aj protestov

Rok 2025 bude rokom diskusií o podobe poľnohospodárskej politiky, ale asi aj protestov farmárov. Uviedol to Matej Korpáš z tlačového odboru Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) pri očakávaniach pre tento rok."Úvod roka teda určite bude plodný, čo sa týka diskusií, rokovaní, ale s najväčšou pravdepodobnosťou aj protestov, ktoré môžeme očakávať v Bruseli a ďalších európskych metropolách. Aj poľnohospodári z krajín V4 sú pripravení zapojiť sa do takýchto nesúhlasných protestných akcií," spresnil.

"Okrem medzinárodných tém na domácej scéne čaká boj za väčšiu pomoc pre našich potravinárov, ktorí sú v rámci podporných schém dlhodobo obchádzaní. Budeme sa tiež venovať modifikácii Strategického plánu Spoločnej poľnohospodárskej politiky (CAP) EÚ a ďalším každodenným témam v agrorezorte," avizoval. Doplnil, že ku sklonku roka 2024 slovenských poľnohospodárov nemilo prekvapila dohoda EÚ s krajinami Južnej Ameriky tzv. Mercosur.

Táto dohoda môže spustiť intenzívne obchodovanie s komoditami naprieč oceánom a vytvoriť obrovský trh s viac ako 700 miliónmi obyvateľov. "Podpis dohody ešte neznamená, že je definitívne prijatá. Musí prejsť ratifikáciou v Rade EÚ, kde sa môžu niektoré krajiny pokúsiť vytvoriť blokačnú menšinu. Schváliť ju musí aj Európsky parlament. Naša požiadavka je, aby sa kapitola týkajúca sa agropotravinárstva vyňala z dohody," dodal Korpáš.

Od januára nemusia firmy informovať zamestnancov o evidencii v zozname dlžníkov

Zamestnávateľ nemá od Nového roka povinnosť informovať zamestnancov o evidencii v zozname dlžníkov. Uviedla to Sociálna poisťovňa (SP) na svojej internetovej stránke. "Zamestnávateľ, ktorý bude zverejnený v zozname dlžníkov Sociálnej poisťovne z dôvodu nesplnenia vykazovacej povinnosti, nemá od 1. januára 2025 povinnosť oznámiť svojmu zamestnancovi skutočnosť, že bol zverejnený v tomto zozname. Zamestnanec túto informáciu nájde na webovej stránke SP v zozname dlžníkov," objasnila poisťovňa.

Nový zoznam dlžníkov zverejnila 30. decembra tohto roka, celkovo ich je 118.731. Dlžníci, ktorí vyrovnajú svoj dlh do 2. januára 2025, sa nebudú nachádzať na nasledujúcom zozname dlžníkov. Ten zverejní SP v druhom januárovom týždni. Na zozname dlžníkov sa nachádzajú fyzické a právnické osoby s dlhom od päť eur či zamestnávatelia, ktorí nepredložili SP výkaz poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie do 26. decembra 2024. Ďalej sú tam zaradené zahraničné samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO), ktoré do rovnakého dátumu neoznámili výšku svojich príjmov a výdavkov.

Zahrievané tabakové výrobky s arómou sa od nového roka nemôžu predávať

Zahrievané tabakové výrobky s arómou sa už nemôžu predávať. Ich predaj je od nového roka zakázaný. Vyplýva to z novely zákona o výrobe, označovaní a predaji tabakových výrobkov a súvisiacich výrobkov, ktorá v stredu nadobudla účinnosť. Zákaz uvádzať na trh tabakové výrobky s charakteristickou arómou alebo obsahujúce arómy v akýchkoľvek ich zložkách už existoval pre cigarety a tabak na vlastnoručné zhotovenie cigariet. Po novom sa rozširuje aj na spomínané zahrievané tabakové výrobky. Úprava súvisí s transpozíciou európskej smernice.

Príspevok štátu cirkvám sa bude po novom upravovať podľa rastu minimálnej mzdy

Výška príspevku štátu cirkvám sa bude upravovať mierou rastu minimálnej mzdy. Vyplýva to z novely zákona o finančnej podpore cirkví a náboženských spoločností, ktorá od nového roka nadobudla účinnosť. Zmena má podľa ministerstva kultúry, ktoré za úpravou stojí, zvýšiť solidaritu s menšími cirkvami a zabezpečiť pri financovaní lepšiu predvídateľnosť a transparentnosť. Výška príspevku štátu cirkvám sa predtým upravovala podľa miery inflácie v hospodárstve SR a miery valorizácie platov zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Rezort kultúry vysvetlil, že nová metodika prinesie vyššiu predvídateľnosť finančného dosahu na štátny rozpočet, keďže rast minimálnej mzdy je známy každoročne už v polovici rozpočtového obdobia.

Ministerstvo zmeny odôvodnilo aj potrebou zohľadňovať ekonomický trend z posledného obdobia ovplyvnený najmä výrazným nárastom minimálnej mzdy. "Počas piatich rokov aplikácie zákona príspevok štátu cirkvám vzrástol o 24 percent, pričom minimálna mzda v tomto období vzrástla o 44 percent. Mnohým cirkevným subjektom príspevok štátu nepostačuje na vyplácanie minimálnej mzdy, čo cirkvi riešia doplácaním z vlastných zdrojov alebo skracovaním pracovných úväzkov," dodalo. Výšku príspevku bude, tak ako aj pri predchádzajúcom znení zákona, ovplyvňovať aj počet veriacich zistený podľa oficiálneho sčítania. Rezort priblížil, že ak sa počet veriacich konkrétnej cirkvi zvýši alebo zníži o viac ako desať percent, upraví sa aj výška príspevku pre danú cirkev. Táto zmena má zabezpečiť spravodlivejšie rozdelenie štátnej podpory.