Varovanie hygienikov pred sviatkami! Pozor na vianočný výrobok na FOTO, nekupujte ho a nepoužívajte

Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR dostal cez systém rýchleho varovania pre potraviny a krmivá (RASFF) informačné oznámenie z Poľska o nevyhovujúcom výrobku "keramický tanier v tvare vianočného stromčeka s motívom sobov" , pokrytý vrstvou plastovej fólie, s EAN kódom 5906570693701, výrobným číslom 697CX-MLC-ONE. Ide o výrobok značky Sinsay HOME a krajina pôvodu je Čína.

"Laboratórnym testovaním výrobku bolo zistené, že fóliová vrstva keramického taniera sa odlupuje, čo bolo zistené testovaním za špecifických migračných podmienok počas 24 hodín pri teplote 22°C so simulátorom vo forme 4 % vodnej kyseliny octovej. Toto zistenie je v rozpore s nariadením EP a Rady č. 1935/2004 o materiáloch a predmetoch určených na kontakt s potravinami, na základe čoho poľský dovozca sťahuje tento výrobok z trhu," upozorňujú hygienici.

Ako ďalej uvádza úrad, poľský dovozca LPP S.A. Gdańsk dodal uvedený výrobok do predajní Sinsay vo viacerých štátov, aj do Slovenskej republiky. ÚVZ SR v spolupráci s príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva preto overuje stiahnutie tohto výrobku zo slovenského trhu. "Keďže sa uvedený výrobok ešte môže nachádzať na trhu v SR, odporúčame spotrebiteľom, aby tieto výrobky nekupovali, už zakúpené výrobky nepoužívali a prípadne ich vrátili späť do miesta predaja," vyzýva.

